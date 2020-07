The Old Guard: Greg Rucka parla dei cambiamenti rispetto al fumetto

Questa settimana, The Old Guard arriverà su Netflix, diretto da Gina Prince-Bythewood, desideroso di portare sollievo ad un estate senza blockbuster al cinema.

Ma questa storia di maestri guerrieri che passano secoli cercando di capire come vivere e come morire non ha avuto origine sullo schermo. È iniziata come un fumetto dello scrittore Greg Rucka (Wonder Woman, Stumptown) e dell’artista Leandro Fernandez. Nell’esclusiva clip da poco rilasciata possiamo vedere come The Old Guard ha compiuto il suo viaggio da un mezzo all’altro.

Per prima cosa, Rucka afferma che un cambiamento importante è stato quello di far emergere più personaggi. Andromache of Scythia, o “Andy” nel linguaggio moderno, è al centro della storia del fumetto. È interpretata da Charlize Theron nel film, quindi è ancora al centro dell’azione, ma anche i suoi compagni devono brillare sullo schermo.

“Il fumetto è sempre stato pensato per essere il viaggio di Andy. Quando è arrivato il momento di adattarlo, sono stato costretto a fare molto lavoro sui personaggi di Nile, su Nicky, su Joe, su Booker”, dice Rucka, che ha anche scritto la sceneggiatura per il film. “Deve esserci una quantità uguale di carne sull’osso di tutti.”

Quei nomi appartengono ai compagni immortali di Andy, che possono trovare altri come loro attraverso sogni condivisi (la cui meccanica esatta, come le loro altre abilità, rimane misteriosa per loro). Verso l’inizio della storia, Andy e il suo equipaggio trovano una nuova recluta di nome Nile (KiKi Layne).

“Penso che una delle cose più importanti che abbiamo fatto sia stata elevare il personaggio di Nile”, afferma Prince-Bythewood.

Qui sotto potete vedere la featurette:

Leggi anche: Charlize Theron descrive gli stunt e i combattimenti come i più difficili della sua carriera

Adattamento del fumetto di Greg Rucka e Leandro Fernández, il film segue un gruppo di mercenari immortali secolari che combattono per proteggersi dopo che il loro segreto è stato scoperto.

Theron si unisce al cast di artisti emergenti come KiKi Layne (If Beale Street Could Talk) e Marwen Kenzari (Aladdin), così come Matthias Schoenaerts e Luca Marinelli. A completare il cast è presente anche Chiwetel Ejiofor nei panni dello storico della CIA che scopre le vere identità dei guerrieri e Harry Melling (alias Dudley di Harry Potter) come dirigente farmaceutico desideroso di catturare la squadra e carpire il segreto della loro immortalità.

Dietro la cinepresa, Rucka ha scritto la sceneggiatura di The Old Guard, con la regia di Gina Prince-Bythewood. L’acclamata regista, i cui crediti includono Love & Basketball e il pilota del programma televisivo Cloak & Dagger della Marvel, hanno aderito al progetto nel 2018, poco dopo che il suo film Silver Sable e Black Cat pianificato alla Sony ha subito una battuta d’arresto.

Con il film che sarà trasmesso in streaming quest’estate su Netflix, la sua campagna marketing sta adesso cominciando ufficialmente. Il film verrà caricato su Netflix il 10 luglio.

Mi piace: Mi piace Caricamento...