The Old Guard: Greg Rucka sostiene che ci sono state “discussioni” su un seguito

The Old Guard è uno dei film più grandi di Netflix fino ad oggi, assieme a Bright, quindi è comprensibile che lo streamer abbia espresso interesse a tornare alla proprietà con un sequel.

Secondo lo sceneggiatore di The Old Guard, Greg Rucka – anche autore e co-creatore della serie a fumetti su cui si basa il film – lo streamer ha avuto alcune discussioni iniziali su come riportare Charlize Theron e la compagnia di immortali sul piccolo schermo per una nuova avventura.

I commenti di Rucka possono essere messi in evidenza come tutt’altro che la prima volta che qualcuno coinvolto nel film parla delle possibilità di un sequel. Poco dopo l’uscita del film il mese scorso, la Theron ha rivelato che lei e le sue co-star sono in procinto di tornare se Netflix deciderà di continuare.

THE OLD GUARD is breaking records! The Charlize Theron blockbuster is already among the top 10 most popular Netflix films ever — and Gina Prince-Bythewood is the first Black female director on the list.

The film is currently on track to reach 72M households in its first 4 weeks! pic.twitter.com/pM8vOTNa6m

