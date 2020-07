The Old Guard: il cast parla del tono e dei temi presenti nel film Netflix

In molti modi, The Old Guard è un esempio di come possono apparire i film tratti dai fumetti. È un film, basato sui fumetti dello scrittore Greg Rucka e dell’artista Leandro Fernandez, con due donne nei ruoli principali; è diretto da una cineasta nera, Gina Prince-Bythewood; e la storia presenta un’importante relazione gay.

Tutto ciò è ovviamente stato notato dagli attori quando stavano realizzando il film d’azione.

“Penso che sia ovvio, per tutte le donne nel nostro settore, c’è questa vera eccitazione quando si arriva a fare qualcosa che davvero [ha] due protagoniste femminili molto interessanti”, Charlize Theron, che interpreta la donna guerriera immortale Andy, dice durante l’intervista di EW. “Sfortunatamente, stiamo ancora vivendo e lavorando in un posto in cui a volte è molto difficile trovare questo tipo di cose… È imbarazzante che nei miei quasi 30 anni di lavoro non abbia avuto così tante opportunità per farlo.”

The Old Guard segue un gruppo di mercenari immortali che hanno operato in segreto per secoli: Andy, Joe (Marwan Kenzari), Booker (Matthias Schoenaerts) e Nicky (Luca Marinelli). Nile (KiKi Layne) è la loro nuova recluta che ha la stessa inspiegabile abilità. Ma nell’era della tecnologia, è sempre più difficile rimanere nascosti. Ora, un uomo di nome Merrick (Harry Melling) sta cercando di catturarli per studiare il loro DNA.

Grandi film di successo basati su fumetti, come DC e Marvel, hanno raggiunto il traguardo dell’inclusività, mettendo delle donne a guida di un determinato film (vedi Wonder Woman, Captain Marvel, Birds of Prey e Black Widow). Prince-Bythewood, tuttavia, è la prima donna nera a dirigere quello che a tutti gli effetti è un blockbuster d’azione del genere cinecomic: “C’erano solo alcune cose di cui potevamo parlare connettendoci e che non potevo davvero dire da nessun’altra parte“, afferma Layne circa il lavorare con la sua regista.

Per quanto riguarda la rappresentazione LGBTQA+ in questo particolare sottogenere di Hollywood, è praticamente inesistente, anche se la gente dei Marvel Studios promette una maggiore inclusività in film come The Eternals e Thor: Love and Thunder – mentre la DC ha introdotto Harley Quinn e Wonder Woman, apertamente bisessuali. The Old Guard, nel frattempo, non evita di approfondire la dinamica tra Joe e Nicky, due immortali che hanno iniziato come nemici durante le Crociate ma sono diventati anime gemelle.

“Ho incontrato Luca a Londra e successivamente, immediatamente, l’ho detto a Gina, per qualche ragione sapevo che Luca sarebbe diventato mio amico”, dice Kenzari della sua costar. “Sono stato sollevato perché ho pensato: ‘Va bene, non devo recitare in modoforzato’.”

L’attore, che in precedenza aveva interpretato Jafar nell’Aladdin live-action della Disney, descrive la storia d’amore come un tipo particolare di relazione paragonandola a quella fra Achille e Patroclo.

“Era così potente”, aggiunge poi Marinelli. “La storia, per me, è stata così potente. Mi sono innamorato della storia di Joe e Nicky. Penso di essere stato molto fortunato ad avere un partner come Marwan perché è un essere umano fantastico ed è un ragazzo molto bello. È una storia sul potere dell’amore.”

E’ anche una relazione adattata direttamente dai fumetti, qualcosa che Rucka ha detto di aver espressamente richiesto che venisse riportata fedelmente.

“Volevo una coppia queer felice”, ha detto. “Ho sentito che il pubblico doveva vederla, qui ci sono due persone che, se non per questo, probabilmente non si sarebbero ritrovate. Hanno quello che hanno perché hanno questo dono. Si incontrano cercando di uccidersi a vicenda, ed è solo dopo questa scoperta che capiscono di non potercela fare, abbattono quelle imposizioni religiose, quei dogmi culturali, si guardano l’un l’altro e dicono: ‘Sai cosa? Sei magico per me. La mia benedizione non è che ottengo una vita eterna. La mia benedizione è che ti ho trovato’.”

Adattamento del fumetto di Greg Rucka e Leandro Fernández, il film segue un gruppo di mercenari immortali secolari che combattono per proteggersi dopo che il loro segreto è stato scoperto.

Theron si unisce al cast di artisti emergenti come KiKi Layne (If Beale Street Could Talk) e Marwen Kenzari (Aladdin), così come Matthias Schoenaerts e Luca Marinelli. A completare il cast è presente anche Chiwetel Ejiofor nei panni dello storico della CIA che scopre le vere identità dei guerrieri e Harry Melling (alias Dudley di Harry Potter) come dirigente farmaceutico desideroso di catturare la squadra e carpire il segreto della loro immortalità.

Dietro la cinepresa, Rucka ha scritto la sceneggiatura di The Old Guard, con la regia di Gina Prince-Bythewood. L’acclamata regista, i cui crediti includono Love & Basketball e il pilota del programma televisivo Cloak & Dagger della Marvel, hanno aderito al progetto nel 2018, poco dopo che il suo film Silver Sable e Black Cat pianificato alla Sony ha subito una battuta d’arresto.

Con il film che sarà trasmesso in streaming quest’estate su Netflix, la sua campagna marketing sta adesso cominciando ufficialmente. Il film verrà caricato su Netflix il 10 luglio.

