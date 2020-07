The Old Guard: la regista parla del colpo di scena nel finale del film

Dire che la fine di The Old Guard è stata strutturata per lasciare un finale aperto per un sequel è piuttosto riduttivo, con due importanti svolte della trama lasciate in sospeso per ulteriori esplorazioni lungo il franchise.

Uno di questi ha visto il ritorno di Quynh (Van Veronica Ngo), un altro guerriero immortale del passato di Andy (Charlize Theron).

In un precedente flashback, vediamo Quynh condannata a un destino inimmaginabilmente cupo, rinchiusa in una gabbia di metallo e lasciata in un eterno ciclo di annegamento e ritorno alla vita. Incolpando se stessa, Andy passa decenni a tentare di salvare la sua amica prima di abbandonare la ricerca. Nella ripresa finale del film, vediamo che Quynh, ormai senza dubbio folle, è in qualche modo fuggita e ha trovato la sua strada per l’appartamento di Booker.

Durante una nuova intervista, la regista Gina Prince-Bythewood spiega la sua decisione di porre fine al film con il ritorno di Quynh.

“Faceva parte della grapich novel e l’ho sempre amata come svolta narrativa perché pensavo che ci sarebbe stato un buco altrimenti”, ha detto Gina a Collider. “C’è sempre una paura perché non vuoi infastidire il pubblico. So cosa provo quando le cose vengono lasciate aperte, ma per me abbiamo raccontato la storia. Ha un inizio, una parte centrale e una fine. E poi, c’è un suggerimento per qualche sviluppo futuro, ma questo è assolutamente a carico del pubblico.”

Un sequel non è stato annunciato, ma Prince-Bythewood è fiduciosa che accadrà, purché sia ​​qualcosa che i fan vogliono vedere.

“Greg [Rucka] l’ha sempre immaginata come una trilogia. So dove sta andando la storia ed è piuttosto stupefacente.”

Adattamento del fumetto di Greg Rucka e Leandro Fernández, il film segue un gruppo di mercenari immortali secolari che combattono per proteggersi dopo che il loro segreto è stato scoperto.

Theron si unisce al cast di artisti emergenti come KiKi Layne (If Beale Street Could Talk) e Marwen Kenzari (Aladdin), così come Matthias Schoenaerts e Luca Marinelli. A completare il cast è presente anche Chiwetel Ejiofor nei panni dello storico della CIA che scopre le vere identità dei guerrieri e Harry Melling (alias Dudley di Harry Potter) come dirigente farmaceutico desideroso di catturare la squadra e carpire il segreto della loro immortalità.

Dietro la cinepresa, Rucka ha scritto la sceneggiatura di The Old Guard, con la regia di Gina Prince-Bythewood. L’acclamata regista, i cui crediti includono Love & Basketball e il pilota del programma televisivo Cloak & Dagger della Marvel, hanno aderito al progetto nel 2018, poco dopo che il suo film Silver Sable e Black Cat pianificato alla Sony ha subito una battuta d’arresto.

Il film è stato caricato su Netflix il 10 luglio.

