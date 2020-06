The Old Guard: spuntato online 4 nuove clip per l’atteso film Netflix

Netflix ha dato la spinta al marketing per il suo thriller d’azione, The Old Guard.

Leggi anche: il trailer del film Netflix con Charlize Theron e Luca Marinelli

Immagino stiano sperando che sia un grande successo a causa del suo potenziale per la costruzione di un franchising. Oggi vi presentiamo quattro nuove clip che offrono ulteriori spunti sulla storia e sui personaggi. Il film vede Charlize Theron nei panni di un guerriero immortale che guida un gruppo di mercenari che hanno combattuto per proteggere il mondo per secoli.

Leggi anche: Charlize Theron descrive gli stunt e i combattimenti come i più difficili della sua carriera

Adattamento del fumetto di Greg Rucka e Leandro Fernández, il film segue un gruppo di mercenari immortali secolari che combattono per proteggersi dopo che il loro segreto è stato scoperto.

Theron si unisce al cast di artisti emergenti come KiKi Layne (If Beale Street Could Talk) e Marwen Kenzari (Aladdin), così come Matthias Schoenaerts e Luca Marinelli. A completare il cast è presente anche Chiwetel Ejiofor nei panni dello storico della CIA che scopre le vere identità dei guerrieri e Harry Melling (alias Dudley di Harry Potter) come dirigente farmaceutico desideroso di catturare la squadra e carpire il segreto della loro immortalità.

Dietro la cinepresa, Rucka ha scritto la sceneggiatura di The Old Guard, con la regia di Gina Prince-Bythewood. L’acclamata regista, i cui crediti includono Love & Basketball e il pilota del programma televisivo Cloak & Dagger della Marvel, hanno aderito al progetto nel 2018, poco dopo che il suo film Silver Sable e Black Cat pianificato alla Sony ha subito una battuta d’arresto.

Con il film che sarà trasmesso in streaming quest’estate su Netflix, la sua campagna marketing sta adesso cominciando ufficialmente. Il film verrà caricato su Netflix il 10 luglio.

