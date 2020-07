The Old Guard: un video BTS illustra l’intenso allenamento nei combattimenti di Charlize Theron

Un video dietro le quinte mostra l’intenso allenamento di Charlize Theron per The Old Guard.

Basato sulla graphic novel di Greg Rucka e Leandro Fernández, The Old Guard segue un gruppo di immortali che usano le loro capacità rigenerative per aiutare le persone di tutto il mondo. È diventato uno dei film più visti di tutti i tempi su Netflix, elogiato per le sequenze d’azione e la performance di Theron.

Theron interpreta il leader e il più antico degli immortali, Andromaca di Scizia, in The Old Guard. L’attrice 44enne si è più che cementata come una star del cinema d’azione in passato interpretando combattenti come Furiosa in Mad Max: Fury Road e Lorraine Broughton di Atomica Bionda. Interpreta il suo personaggio più formidabile in The Old Guard, descritto da molti come una “John Wick al femminile”. Avendo vissuto per secoli, Andy è descritta come una persona che ha “dimenticato più modi di uccidere di quanti interi eserciti potranno mai imparare”.

Theron, insieme al coordinatore dei combattimenti, Danny Hernandez, illustra dettagliatamente il suo intenso allenamento nella featurette “Training Day” del Netflix Film Club. Theron ha lavorato con i fight coordinator sui suoi movimenti per 3-4 ore al giorno in preparazione per The Old Guard. Per soddisfare la domanda delle riprese, ha costruito la sua forza nella parte superiore del corpo, si è allenata nelle arti marziali, si è esercitata con le armi da fuoco e una varietà di armi da mischia (dalle spade alle asce).

Potete vedere la clip completa qui sotto:

Adattamento del fumetto di Greg Rucka e Leandro Fernández, il film segue un gruppo di mercenari immortali secolari che combattono per proteggersi dopo che il loro segreto è stato scoperto.

Theron si unisce al cast di artisti emergenti come KiKi Layne (If Beale Street Could Talk) e Marwen Kenzari (Aladdin), così come Matthias Schoenaerts e Luca Marinelli. A completare il cast è presente anche Chiwetel Ejiofor nei panni dello storico della CIA che scopre le vere identità dei guerrieri e Harry Melling (alias Dudley di Harry Potter) come dirigente farmaceutico desideroso di catturare la squadra e carpire il segreto della loro immortalità.

Dietro la cinepresa, Rucka ha scritto la sceneggiatura di The Old Guard, con la regia di Gina Prince-Bythewood. L’acclamata regista, i cui crediti includono Love & Basketball e il pilota del programma televisivo Cloak & Dagger della Marvel, hanno aderito al progetto nel 2018, poco dopo che il suo film Silver Sable e Black Cat pianificato alla Sony ha subito una battuta d’arresto.

Il film è stato caricato su Netflix il 10 luglio.

Mi piace: Mi piace Caricamento...