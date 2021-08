The Orville 3: Seth MacFarlane fa sapere che le riprese della terza stagione sono terminate

Grandi notizie per i fan della commedia fantascientifica The Orville.

Dopo due anni di pausa, la serie sviluppata da Seth MacFarlane, The Orville, sta per tornare con la sua terza stagione. Anche se è andato incontro ad un inizio travagliato, quando è stato presentato per la prima volta nel 2017, è riuscito a prendere ritmo nelle settimane successive ed a raccogliere una base di fan sfegatati di Star Trek, a cui lo spettacolo rende letteralmente omaggio.

Il creativo, produttore esecutivo e star Seth MacFarlane ha annunciato sul suo account Twitter che la terza stagione di The Orville ha terminato le riprese e ha ringraziato il cast e la troupe per il duro lavoro, che è stato estremamente difficile a causa delle restrizioni COVID (la produzione è stata interrotta due volte).

MacFarlane ha anche espresso il desiderio di non volere che lo spettacolo finisca, affermando che spera che “questa non sia l’ultima volta che andiamo tutti nello spazio“. Anche se The Orville non è stato ufficialmente cancellato e ha avuto un buon numero di spettatori durante la sua corsa in seno alla Fox, è stato spostato su Hulu per la terza stagione, il che ha fatto pensare ai fan che fosse a rischio.

And that is a wrap on season 3 of The Orville! Thank you to our incredible cast and crew for all their tireless and brilliant work, and I sincerely hope this is not the last time we all go to space. #TheOrville

— Seth MacFarlane (@SethMacFarlane) August 11, 2021