The Orville 4: il presidente di Hulu Originals e ABC Entertainment rilascia un cupo aggiornamento

Il presidente di Hulu Originals e ABC Entertainment, Craig Erwich, ha dato un cupo aggiornamento per la stagione 4 di The Orville.

La popolare commedia di fantascienza ispirata a Star Trek segue il Capitano Ed Mercer (Seth MacFarlane) mentre guida l’equipaggio della USS Orville in avventure attraverso la galassia. Sebbene la stagione 1 abbia vacillato, ottenendo recensioni mediocri sia dalla critica che dal pubblico, The Orville è stato poi osannato con le stagioni 2 e 3, ottenendo il riconoscimento del fandom di Star Trek.

Erwich ha recentemente parlato con TVLine e ha fornito un cupo aggiornamento riguardo alla stagione 4 di The Orville . Il dirigente non ha condiviso nuovi dettagli, evitando qualsiasi conferma sul se The Orville tornerà o meno. Erwich ha elogiato il lavoro svolto da MacFarlane nell’ultima stagione.

“Non abbiamo niente da condividere in questo momento. È un grande spettacolo e so che i fan adorerebbero riaverlo nelle loro vite. E Seth [MacFarlane] ha fatto un ottimo lavoro, unico nel suo genere, davanti e dietro la telecamera. Ma al momento non abbiamo niente da condividere.”

Nell’agosto del 2022, MacFarlane ha parlato del futuro di The Orville . Lo sceneggiatore-regista non ha potuto confermare la quarta stagione, ma ha affermato di ritenere che le possibilità per un’altra stagione dipendano dal pubblico.

Tuttavia, MacFarlane ha ammesso che gli piacerebbe continuare a lavorare allo show. Con il prossimo capitolo di The Orville nel limbo, però, MacFarlane ha altri progetti nel suo piatto, tra cui una serie prequel del suo popolare film comico, Ted .

