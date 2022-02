The Orville: New Horizon, Seth MacFarlane annuncia lo slittamento della data d’uscita con un lungo sneak peek

Hulu sta posticipando la data della prima della stagione 3 di The Orville.

Il creatore e star Seth MacFarlane ha annunciato che lo spettacolo non sarebbe stato rilasciato fino a giugno, ma ha condiviso un trailer esteso per permettere ai fan di stemperare l’attesa.

“A tutti i fan di The Orville: grazie per essere stati così pazienti con noi mentre abbiamo affrontato le sfide di produzione derivanti dalla pandemia di COVID-19”, ha detto Seth in una dichiarazione twittata venerdì. “Come occasionalmente accade, il nostro spettacolo è stato riposizionato nel panorama del palinsesto televisivo in continua evoluzione, il che significa che l’attesa sarà un po’ più lunga e ora ci stiamo preparando per il lancio il 2 giugno su Hulu. Vi abbiamo promesso un’esperienza televisiva che varrà la pena, e su questo non esitiamo. Capiamo la frustrazione che provate per i ritardi, quindi vogliamo darvi un piccolo assaggio di ciò che accadrà. Ecco un’anteprima dei primi minuti della premiere della stagione.”