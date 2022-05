The Orville: New Horizons, ecco il full trailer dell’attesa terza stagione

L’equipaggio della Orville è (finalmente) tornato, con gli occhi puntati verso nuovi orizzonti, in quanto si intitola “New Horizon”.

Dopo che il finale della seconda stagione è andato in onda su FOX nell’aprile del 2019, la serie sci-fi comedy ha fatto atterrare la sua navicella spaziale su Hulu per la terza stagione con un titolo stravagante: The Orville: New Horizons. Il creatore della serie Seth MacFarlane è tornato al timone nei panni del capitano Ed Mercer insieme ad Adrianne Palicki nei panni del comandante Kelly Grayson e Scott Grimes nei panni del tenente Gordon Malloy.

Ambientato 400 anni nel futuro, The Orville: New Horizons vede l’equipaggio continuare a esplorare il cosmo, a svelare i suoi misteri e a combattere con le complessità delle relazioni interpersonali.

Qui sotto potete vedere il trailer:

Nella prima immagine ufficiale venne mostrato il capitano Ed Mercer (interpretato dal creatore della serie Seth MacFarlane), il comandante Kelly Grayson (Arianne Palicki) e il tenente Gordon Malloy (Scott Grimes) che occupano i loro soliti posti, mentre l’ammiraglio Halsey (Victor Garber) osserva.

I tre nuovi volti inclusero la nuova regular della serie Anne Winters (13 Reasons Why, Tyrant) nei panni del guardiamarina Charly Burke, mentre Bruce Boxleitner (Babilon 5) e la compianta Lisa Banes (Royal Pains, Nashville) come guest star nei panni del presidente Alcuzan e del senatore Balask.

Il cast di The Orville: New Horizons include anche Penny Johnson Jerald (nel ruolo della dottoressa Claire Finn), Peter Macon (nel ruolo del tenente comandante Bortus), J. Lee (nel ruolo del tenente comandante John LaMarr), Mark Jackson (Isaac), Chad L. Coleman (Klyden) e Jessica Szohr (Talla Keyali).

Inoltre, il compianto Norm Macdonald potrà essere ascoltato di nuovo nei panni del tenente gelatina Yaphit, mentre Eliza Taylor (The 100) sarà una guest star come un personaggio ancora non definito.

La serie sarà rilasciata il 2 giugno 2022 su Hulu.

