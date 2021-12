The Orville: New Horizons, ecco la prima immagine dalla nuova stagione della serie

La plancia della Orville presenta volti familiari e nuovi, nel primo sguardo esclusivo alla terza stagione della serie di fantascienza nominata agli Emmy, in streaming su Hulu questa primavera.

In arrivo giovedì 10 marzo (con rilasci settimanali), la stagione di 10 episodi di The Orville: New Horizons vede l’equipaggio della nave esplorativa titolare continuare la propria missione, mentre navigano tra i misteri dell’universo e le complessità dei propri rapporti interpersonali.

Potete vedere l’immagine qui sotto:

La prima immagine di #TheOrvilleNewHorizon pic.twitter.com/BnpQWYWZb1 — Il Lato Nerd della Forza (@cinespression) December 18, 2021

La prima foto mostra il capitano Ed Mercer (interpretato dal creatore della serie Seth MacFarlane), il comandante Kelly Grayson (Arianne Palicki) e il tenente Gordon Malloy (Scott Grimes) che occupano i loro soliti posti, mentre l’ammiraglio Halsey (Victor Garber) osserva. I tre nuovi volti includono la nuova regular della serie Anne Winters (13 Reasons Why, Tyrant) nei panni del guardiamarina Charly Burke, mentre Bruce Boxleitner (Babilon 5) e la compianta Lisa Banes (Royal Pains, Nashville) come guest star nei panni del presidente Alcuzan e del senatore Balask.

Il cast di The Orville: New Horizons include anche Penny Johnson Jerald (nel ruolo della dottoressa Claire Finn), Peter Macon (nel ruolo del tenente comandante Bortus), J. Lee (nel ruolo del tenente comandante John LaMarr), Mark Jackson (Isaac), Chad L. Coleman (Klyden) e Jessica Szohr (Talla Keyali).

Inoltre, il compianto Norm Macdonald potrà essere ascoltato di nuovo nei panni del tenente gelatina Yaphit, mentre Eliza Taylor (The 100) sarà una guest star come un personaggio ancora non definito.

Fonte

