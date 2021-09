The Outpost: The CW ha deciso di non rinnovare la serie oltre la 4° stagione

Il tempo di The Outpost in seno alla The CW sta volgendo al termine, poiché la rete ha deciso di non rinnovare il dramma fantasy per una quinta stagione, come vi abbiamo confermato ieri. L’ultimo episodio della serie andrà in onda giovedì 7 ottobre.

Creato da Kynan Griffin e Jason Faller, The Outpost segue le vicende di Talon (Jessica Green), l’ultima sopravvissuta di una razza chiamata Blackbloods. In una fortezza senza legge ai margini del mondo civilizzato, Talon deve imparare a padroneggiare i suoi poteri soprannaturali e allearsi con una regina che si è nascosta per difendere il mondo da un fanatico dittatore religioso. La ragazza viaggia con il suo migliore amico, Janzo (Desai-Barochia), alla fortezza per rintracciare gli assassini della sua famiglia. Janzo è la voce logica e sensata durante il loro viaggio e incredibilmente fedele a Talon. Come birraio e alchimista, è la cosa più vicina che l’Avamposto ha a uno scienziato.

La serie non è iniziata nel migliore dei modi infatti, in seno al network SyFy, gli è stato dato davvero pochissimo budget per costruire il mondo della serie, e inevitabilmente ciò si è riflettuto sugli effetti speciali che si sono mostrati fin da subito davvero mal fatti. La serie però è continuata puntando sul suo punto di forza, la scrittura delle trame e dei personaggi, e infatti è riuscita a conquistare il pubblico (soprattutto fuori dagli Stati Uniti), anche se poi è stata cancellata. Con l’aiuto dei fan su Twitter (fra cui siamo figurati anche noi), la serie è stata acquistata dal network The CW, e continuata per una terza e quarta stagione.

Qui sotto la conferma della fine della serie:

Nell’ottobre del 2020, la THe CW ha ordinato altri 13 episodi della serie fantasy prima della premiere della terza stagione. Il capitolo junior doveva andare in onda durante l’estate del 2020, ma la produzione si è interrotta a marzo a causa della pandemia di Covid in corso. La serie è tornata in produzione in Serbia nel giugno 2020.

La serie, che include anche Jake Stormoen e Iogen Waterhouse, è andata in onda a livello internazionale sulla rete Syfy di NBC Universal. The Outpost è l’ultima serie a cadere sotto la scure della The CW, dopo The Republic of Sarah, che è stata cancellata dopo una stagione.

The Outpost proviene dalla Electric Entertainment, Arrowstorm Entertainment e dai produttori esecutivi Dean Devlin e Jonathan Glassner. Marc Roskin e Rachel Olschan-Wilson di Electric Entertainment sono anche produttori esecutivi insieme a Faller e Griffin di Arrowstorm Entertainment, la squadra dietro i film cult di Mythica.

