The Pale Door: il trailer del western horror diretto da Aaron B. Koontz

Un trailer molto divertente per un film di genere western horror in arrivo è arrivato online, e s’intitola The Pale Door. Il film proviene da Joe R. Lansdale.

La storia è incentrata sulla banda di Dalton, che finisce per ritrovarsi intrappolata in un bordello che è in realtà una congrega di streghe. È un concetto di storia piuttosto interessante e questa è la sinossi.

La banda di Dalton trova rifugio in una città fantasma apparentemente disabitata dopo una rapina in un treno a sud. In cerca di aiuto per il loro leader ferito, sono sorpresi di imbattersi in un bordello accogliente nella piazza della città. Ma le belle donne che le accolgono sono in realtà una congrega di streghe con piani molto sinistri per gli ignari fuorilegge – e la battaglia tra il bene e il male è solo all’inizio.

Aaron B. Koontz ha diretto il film, che ha scritto insieme a Cameron Burns e Keith Lansdale. Il film è interpretato da Devin Druid, Zachary Knighton, Noah Segan, Stan Shaw, Pat Healy, Bill Sage, Melora Walters e Natasha Basset.

The Pale Door sarà disponibile per la visione su VOD il 1° settembre.

Qui sotto il trailer:

