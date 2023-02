The Peripheral 2: Amazon rinnova la serie ispirata al romanzo di Williams Gibson per una seconda stagione

Buone notizie per i fan di The Peripheral.

Prime Video ha annunciato oggi che la sconvolgente serie di fantascienza con protagonista Chloë Grace Moretz avrà una seconda stagione.

La notizia di una seconda stagione dello show – basata sul romanzo di William Gibson – è in fermento dalla fine dello scorso anno, quando il capo del dipartimento televisione degli Amazon Studios, Vernon Sanders, ha detto che le sceneggiature per una seconda stagione erano già in fase di scrittura. Una data d’uscita per la stagione di The Peripheral non è ancora nota.

The Peripheral è incentrato su Flynne Fisher, una donna che cerca di tenere insieme i pezzi della sua famiglia distrutta in un angolo dimenticato dell’America di domani. Flynne è intelligente, ambiziosa e condannata. Non ha futuro. Fino a quando il futuro non arriva a chiamarla.

The Peripheral è lo sguardo abbagliante e allucinante del maestro narratore William Gibson sul destino dell’umanità e su ciò che c’è oltre. Flynne Fisher vive nel sud rurale dell’America, lavorando presso il negozio di stampa 3D locale, mentre guadagna soldi extra tanto necessari giocando a giochi VR per persone ricche. Una notte indossa un auricolare e si ritrova nella Londra futuristica, un mondo elegante e misterioso, seducentemente diverso dalla sua stessa esistenza. Ma questo non è come altri giochi a cui ha giocato prima: Flynne inizia a rendersi conto che non è una realtà virtuale, è la realtà. Qualcuno a Londra, settant’anni nel futuro, ha trovato il modo di aprire una porta verso il mondo di Flynne. E per quanto Londra sia assolutamente seducente… è anche pericolosa. Mentre Flynne cerca di scoprire chi ha collegato i loro mondi e per quale scopo, la sua presenza nel presente mette in moto forze pericolose, forze intente a distruggere Flynne e la sua famiglia nel suo mondo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...