The Peripheral: ecco il teaser trailer della serie sci-fi di Prime Video con Chloë Grace Moretz

In questi giorni Amazon e la sua piattaforma di streaming sta segnando diversi punti, ed è pronta a segnarne di nuovi con il il teaser trailer che annuncia l’arrivo della serie The Peripheral, con Chloë Grace Moretz.

La serie arriverà in esclusiva in streaming su Prime Video il 21 ottobre 2022.

The Peripheral è incentrato su Flynne Fisher, una donna che cerca di tenere insieme i pezzi della sua famiglia distrutta in un angolo dimenticato dell’America di domani. Flynne è intelligente, ambiziosa e condannata. Non ha futuro. Fino a quando il futuro non arriva a chiamarla.

The Peripheral è lo sguardo abbagliante e allucinante del maestro narratore William Gibson sul destino dell’umanità e su ciò che c’è oltre. Flynne Fisher vive nel sud rurale dell’America, lavorando presso il negozio di stampa 3D locale, mentre guadagna soldi extra tanto necessari giocando a giochi VR per persone ricche. Una notte indossa un auricolare e si ritrova nella Londra futuristica, un mondo elegante e misterioso, seducentemente diverso dalla sua stessa esistenza. Ma questo non è come altri giochi a cui ha giocato prima: Flynne inizia a rendersi conto che non è una realtà virtuale, è la realtà. Qualcuno a Londra, settant’anni nel futuro, ha trovato il modo di aprire una porta verso il mondo di Flynne. E per quanto Londra sia assolutamente seducente… è anche pericolosa. Mentre Flynne cerca di scoprire chi ha collegato i loro mondi e per quale scopo, la sua presenza nel presente mette in moto forze pericolose, forze intente a distruggere Flynne e la sua famiglia nel suo mondo.

Potete vedere il trailer qui sotto:

Mi piace: Mi piace Caricamento...