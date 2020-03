The Platform: in arrivo su Netflix il film satirico thriller spagnolo

Sconosciuto ai più, il thriller satirico spagnolo The platform arriverà in Italia su Netflix questo mese.

Presentato in Italia allo scorso Torino Film Festival, The platform, traduzione internazionale per El hoyo, per la regia di Galder Gaztelu-Urrutia, è un film thriller / satirico di produzione spagnola che verrà distribuito da Netflix in tutto il mondo dal 20 marzo.

Il film racconta di un mondo distopico nel quale esiste una prigione costruita su centinaia e centinaia di piani, trai quali scende una piattaforma con sopra del cibo, che chi sta in alto potrà gustare appieno, mentre chi sta sempre più in basso si beccherà gli avanzi di chi sta sopra di loro, finché non si arriverà ad avere il mega-vassoio completamente riuplito.

Parliamo di un film che attacca pesantemente un certo tipo di distinzione sociale, un certo tipo di società capitalista, un po’ come fece Bong Joon-ho con il suo Snowpierceri ben sette anni fa, con una storia carica di suspense, violenza, ma anche con un pizzico di ironia ben veicolata da un’ottima regia, un’ottima sceneggiatura ed un cast composto da interpreti che fanno più che gregiamente il loro lavoro.

Qui di seguito vi riporto il trailer internazionale che annuncia l’arrivo del film in tutto il mondo.

The platform (El hoyo) arriverà su Netflix il 20 marzo 2020, per la regia di Galder Gaztelu-Urrutia, su una sceneggiatura di David Desola e Pdero Rivero, e con Ángeles Hernández, Carlos Juarez e David Matamoros come produttori.

La fotografia è a cura di Jon D. Domínguez, mentre la colonna sonora è composta da Arànzazu Calleja.

Nel cast Ivan Massagué (Goreng), Zorion Eguileor (Trimagasi), Antonia San Juan (Imoguiri), Emilio Buale (Baharat) e Alexandra Masangkay (Miharu).

