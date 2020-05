The Purge 5: la data d’uscita del quinto capitolo della saga è stata ritardata indefinitamente

La Universal ha ritardato ufficialmente il quinto capitolo della saga de La Notte del Giudizio (The Purge in lingua originale) intitolato “The Forever Purge”, dalla data di uscita originale di luglio.

Da quando la pandemia di coronavirus è peggiorata a metà marzo, gli studi cinematografici hanno praticamente rimosso tutti i film dal loro calendario d’uscita fino all’inizio dell’estate. Allo stato attuale, il thriller con Russell Crowe “Unhinged” sarà il primo grande film ad arrivare quando i cinema (forse) inizieranno a riaprire il 1° luglio, con Tenet di Christopher Nolan che sarà il primo tentpole ad uscire un paio di settimane dopo.

Durante tutte le modifiche alle date d’uscita annunciate negli ultimi due mesi, Universal ha tenuto in serbo la data del 10 luglio 2020 per il suo quinto film di The Purge. Il progetto ha continuato a farsi strada attraverso la post-produzione, con il produttore e fondatore della Blumhouse, Jason Blum, che lo stava preparando per l’uscita di quest’estate mentre si auto-metteva in quarantena.

E mentre stava iniziando a sembrare che The Forever Purge potesse effettivamente uscire a luglio, a quanto pare ciò non accadrà.

Oggi, Universal ha confermato che The Purge 5 si intitola “The Forever Purge” ed è stato ritardato indefinitamente per il momento. Nel loro comunicato stampa, lo studio ha anche menzionato il film “sarà re-impostato per un’altra data in un secondo momento”.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...