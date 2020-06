The Rental: ecco il trailer del film che segna il debutto alla regia di Dave Franco

Dave Franco debutta alla regia con The Rental, un thriller horror indipendente con Alison Brie, Dan Stevens, Sheila Vand e Jeremy Allen White.

Il film vede due coppie che si avventurano in una splendida casa sull’oceano per un weekend solo per ottenere più di quanto si aspettassero. A questo punto, le coppie dovrebbero probabilmente smettere di andare via per il fine settimana, perché se c’è una cosa che abbiamo imparato dai film, è che tali fughe non vanno mai bene.

Scritto da Franco e Joe Swanberg, il film vede nel cats oltre a Alison Brie e Stevens, Jeremy Allen White (Shameless), Sheila Vand (A Girl Walks Home Alone at Night, Snowpiercer) e Toby Huss (Halloween).

Franco è noto soprattutto per i suoi lavori di recitazione sul grande schermo, con successi come Neighbours, Jump Street e Now You See Me, e i progetti indipendenti come The Disaster Artist, The Little Hours e If Beale Street Could Talk.

“Ho ammirato il marchio IFC e i loro film per tutto il tempo che posso ricordare”, ha detto Franco. “Non potrei essere più entusiasta di collaborare con loro per il mio debutto alla regia. Hanno un track record così forte quando si tratta di film di genere elevato, il che li rende la casa perfetta per The Rental.”

Potete vedere il trailer di The Rental qui sotto:

