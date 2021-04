The Retreat: ecco il trailer del film thriller survival horror diretto da Pat Mills

Quiver Distribution ha pubblicato il primo trailer di un nuovo thriller survival horror intitolato The Retreat. La storia segue una coppia che va a trascorrere un fine settimana di divertimento in una remota baita nel bosco con gli amici, ma finisce per essere braccata da un gruppo di militanti estremisti. Il film arriva con lo slogan: “L’unica via d’uscita è combattere”.

Il film proviene dal regista Pat Mills e dallo scrittore Alyson Richards. Il film vede nel cast Tommie-Amber Piri, Sarah Allen, Rossif Sutherland, Aaron Ashmore e Celina Sinden.

Ecco la sinossi: “Renee e Valerie, una coppia a un bivio nella loro relazione, lasciano la città per trascorrere il fine settimana in una baita remota con gli amici, ma quando arrivano, i loro amici non si trovano da nessuna parte. Mentre inciampano nei loro problemi relazionali, scoprono di essere braccati da un gruppo di estremisti militanti che sono determinati a sterminarle“.

Parlando del concept per il film, Richards ha detto:

“L’idea per il film è nata quando io e mia moglie abbiamo trascorso la notte in un remoto rifugio in mezzo al nulla. Non abbiamo mai visto i nostri ospiti, ma continuavamo a sentirci come se fossimo osservati. Eravamo iper consapevoli di quanto ci sentivamo esposti e vulnerabili così lontani dal comfort della città. Una vulnerabilità che sentivamo non solo come donne ma anche come donne queer. In un ambiente remoto eravamo in balia di ciò che ci circondava e di estranei di cui non eravamo sicuri di poterci fidare. Per molti versi, i tempi non sono mai stati migliori per la comunità LGBTQA+. Soprattutto se vivi in ​​una città progressista, ma cosa succede quando lasci quella sicurezza e la comodità? THE RETREAT esplora quella paura. Un altro fattore determinante per la scrittura di questo film è stato il sentirsi frustrati dalla rappresentazione di personaggi queer nei film di genere. I personaggi queer hanno una lunga storia nell’essere usa e getta nei media. Il trope ‘seppellisci i tuoi gay’ è reale. In così tanti film e spettacoli, i personaggi femminili queer vengono spesso uccisi o peggio, o magari si rivelano essere il killer psicotico e poi uccisi. La nostra rappresentazione limitata è spesso sacrificabile ed esiste solo per supportare la narrativa eteronormativa. Volevo davvero scrivere una sceneggiatura in cui le donne queer non si rivoltassero l’una contro l’altra, ma invece facessero fronte comune per sopravvivere. Per me era importante che le donne gay in THE RETREAT lavorassero insieme per ribaltare la situazione.”