The Rising Hawk, La Principessa Incantata e Samurai Marathon fra le uscite digitali della Eagle Pictures

Tantissime le uscite digitali targate Eagle Pictures: ecco le novità on demand in arrivo a aprile 2021.

Si comincia il 1° aprile con il film ricco di azione “THE RISING HAWK – L’ASCESA DEL FALCO” di John Wynn e Akhtem Seitablaev, disponibile per l’acquisto digitale sulle piattaforme Apple TV, iTunes, Chili, Rakuten TV, Google Play Film, Timvision e Prime Video.

Una perfetta ricostruzione storica con scene di battaglia maestose per una produzione che ha sbancato i botteghini dell’Europa dell’est, arricchita da un cast talentuoso.

Nel XIII° secolo l’impero mongolo è all’apice della sua espansione e la conquista dei territori procede senza sosta. L’invasione dell’Europa è alle porte, ma una strenua resistenza è affidata ai guerrieri di un piccolo villaggio di frontiera sui Monti Carpazi. Per poter fronteggiare il nemico, il loro leader Zakhar è costretto a chiedere l’aiuto dei combattenti delle regioni vicine e invia i suoi figli a stringere alleanze. Riusciranno nell’impresa di unire la varie fazioni prima dell’arrivo dell’invasore?

Il mese di aprile prosegue all’insegna dell’animazione per tutta la famiglia con “LA PRINCIPESSA INCANTATA” di Oleh Malamuzh, disponibile sempre dal 1 aprile per l’acquisto digitale sulle piattaforme Apple TV, iTunes, Chili, Rakuten TV, Google Play Film, Timvision, Prime Video.

Un film animato di altissima qualità che fa ridere e divertire sulla scia di classici Disney come “Frozen” e “Rapunzel”, raccontando le avventure di una coraggiosa principessa che conquisterà il cuore di grandi e piccini.

In una terra lontana lontana vivono due giovani sognatori, Ruslan e Mila. Lui è un giovane attore che sogna di diventare un cavaliere, lei una principessa in incognito, scappata di casa perché stanca di vivere secondo le regole del padre. Ma Ruslan, che si è innamorato di Mila a prima vista, questo ancora non lo sa. Quando Mila viene improvvisamente rapita dal potente e malvagio stregone Chornomor, il Re promette la mano della figlia al cavaliere che la trarrà in salvo. Per Ruslan è il momento di dimostrare tutto il suo valore e intraprende così un viaggio avventuroso ricco di sfide magiche, in compagnia di un gatto e un criceto dispettoso. Riusciranno a salvare la principessa?

Sempre ad aprile in arrivo lo spettacolare “SAMURAI MARATHON – I SIGNORI DELLO SHOGUN” di Bernard Rose, disponibile dal 1° aprile grazie a Eagle Pictures per l’acquisto digitale e per il noleggio digitale sulle piattaforme Apple TV, iTunes, Chili, Rakuten TV, Google Play Film, Timvision, Prime Video, Infinity.

Dai produttori premio Oscar dei film “L’ultimo Imperatore” e “13 assassini”, impreziosito dalle musiche del grande compositore Philip Glass e dagli scenografici costumi realizzati da Emi Wada, premio Oscar per “Ran” di Akira Kurosawa, il film è tratto da una storia vera, con sequenze di combattimento indimenticabili.

La vicenda si svolge nel 1855, al tempo del Giappone feudale dell’avvicinamento delle “navi nere” americane alle coste del paese. Per preparare i suoi guerrieri al potenziale attacco dell’invasore straniero, Katsuakira Itakura, il signore di Annaka, organizza una corsa di 58 chilometri attraverso coste, foreste e montagne. Ma la gara viene vista come un atto ostile dal governo centrale di Edo, il cui Shogun invia un gruppo di assassini per regolare i conti. Per evitare che la maratona si trasformi in tragedia, anche a causa di un suo messaggio male interpretato, una giovane spia al servizio dello Shogun dovrà correre più veloce degli assassini, mettendo a dura prova la sua stessa lealtà.

