The Sandman 2: Neil Gaiman e Netflix confermano la seconda stagione dello show

Finalmente la conferma: The Sandman tornerà sui nostri schermi. Netflix e Neil Gaiman hanno confermato mercoledì sul tardi che lo streamer ha ordinato più episodi del dramma fantasy basato sul fumetto classico di Gaiman.

Gaiman ha annunciato la notizia su Twitter con un breve video teaser che mostra l’iconica maschera di Morpheus che emerge da una coltre di sabbia: “Le voci sono vere”, ha scritto. “Netflix è entusiasta del fatto che così tanti di voi abbiano guardato Sandman e la cosa che tutti speravamo sarebbe accaduta… è davvero accaduta…”.

La rivelazione è arrivata dopo che l’account Twitter della DC ha accidentalmente pubblicato, e poi cancellato, la rivelazione in un post.

The rumours are true. Netflix is thrilled that so many of you have been watching Sandman, and the thing we were all hoping would happen… has indeed happened… pic.twitter.com/zc5CrhsdZK

— Neil Gaiman (@neilhimself) November 3, 2022