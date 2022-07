The Sandman: ecco il nuovo trailer dell’adattamento Netflix del capolavoro di Neil Gaiman

Oggi al Comic-Con di San Diego, Netflix ha rivelato il nuovo trailer di The Sandman, il suo adattamento dell’amata serie a fumetti degli anni ’90. Sogna pericolosamente. Entra nel mondo di THE SANDMAN il 5 agosto, solo su Netflix.

Potete vederlo qui sotto:

C’è un altro mondo che aspetta tutti noi quando chiudiamo gli occhi e dormiamo: un luogo chiamato Dreaming, dove The Sandman, Master of Dreams (Tom Sturridge), dà forma a tutte le nostre paure e fantasie più profonde. Ma quando Dream viene inaspettatamente catturato e tenuto prigioniero per un secolo, la sua assenza dà il via a una serie di eventi che cambieranno per sempre sia il mondo dei sogni che quello della veglia.

Per ristabilire l’ordine, Dream deve viaggiare attraverso mondi e linee temporali differenti per riparare agli errori che ha commesso durante la sua vasta esistenza, rivisitando vecchi amici e nemici e incontrando nuove entità, sia cosmiche che umane, lungo la strada.

Basato sull’amata e pluripremiata serie di fumetti DC scritta da Neil Gaiman, THE SANDMAN è una ricca miscela guidata dal personaggio fra mito e dark fantasy intrecciata nel corso di dieci capitoli epici che seguono le numerose avventure di Dream.

Sviluppato e prodotto da Gaiman, lo showrunner Allan Heinberg e David S. Goyer.

