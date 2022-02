The Sandman: Empire rilascia una nuova immagine della serie Netflix

Per decenni, The Sandman di Neil Gaiman è stato considerato un traguardo imponente nel mondo delle graphic novel: un’epopea fantastica così fantasiosa e di vasta portata che la prospettiva di portarla sullo schermo sembrava quasi impossibile.

Netflix ha affrontato un adattamento di una serie di fumetti come nessun altro – un’esplorazione metafisica e filosofica di sogni, romanticismo, vita e morte – con Gaiman a bordo come sviluppatore per aiutare a portarlo fedelmente sullo schermo. E parte di quella fedeltà è evocare uno spettacolo che cambia forma da una puntata all’altra.

Nel prossimo numero di Empire, Gaiman ha parlato dell’approccio che cambia genere e tono di The Sandman sullo schermo.

“Guardi l’episodio 1 e pensi: ‘Oh, ho capito: è come Downton Abbey ma con la magia’”, dice. “Allora poi ti chiedi: ‘Che diavolo è questo?’, dopo l’episodio 2, quando incontri Gregory The Gargoyle in The Dreaming. L’episodio 5 è più oscuro e traumatico che mai, poi c’è l’episodio 6, che è probabilmente il più piacevole di tutti gli episodi.”

È un interessante approccio che sembra destinato a differenziare The Sandman da tutti gli altri sontuosi adattamenti fantasy là fuori.

“Se non ti è piaciuto un episodio di Game Of Thrones, probabilmente non ti piacerà nessun altro episodio di Game Of Thrones”, spiega Gaiman. “Con Sandman si tratta sempre di sorprenderti. Si tratta di reinventarsi. Si tratta di accompagnarti in un viaggio in cui non sei mai stato prima.”

Empire ha anche rilasciato una nuova immagine esclusiva di Tom Sturridge nel ruolo centrale di Dream (alias Morpheus), raffigurato al fianco della bibliotecaria Lucienne, interpretata da Vivienne Acheampong.

Potete vederla qui sotto:

