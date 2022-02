The Sandman: Neil Gaiman rivela la partecipazione Ferdinand Kingsley nei panni di Hob Gadling

Il mondo dell’epico e fantasioso fumetto fantasy The Sandman di Neil Gaiman è tentacolare: una vasta gamma di figure mitologiche, personaggi biblici, umani e oltre. Quindi non sorprende che il cast dell’adattamento della serie Netflix sia altrettanto vasto.

Nel cast sappiamo esserci grandi talenti a partire da Tom Sturridge (Morpheus, alias Dream), a Stephen Fry (Gilbert), a Gwendoline Christie (Lucifer). Ora, grazie a Empire possiamo avvisarvi che un altro nome si è aggiunto alla lista: in una recente intervista, lo stesso Gaiman ha confermato che il personaggio preferito dai fan, Hob Gadling, apparirà nello show e che sarà interpretato da Ferdinand Kingsley, già visto in serie drammatiche in costume.

Nei fumetti, Gadling è – in un certo senso – il più vecchio amico di Dream; un soldato del 14° secolo della Guerra dei Cent’anni che decide che la morte è semplicemente una cattiva abitudine, e quindi sceglie di non morire mai. Di conseguenza, continua a vivere e incontra Dream a intervalli di 100 anni.

Parlando con Empire, Gaiman ha elogiato la performance di Kingsley dicendo quanto sia importante per il personaggio che ha immaginato per la prima volta sulle pagine della sua opera.

“Dirò di Ferdie che […] più di ogni altra cosa che abbiamo fatto, tranne forse Stephen Fry nei panni di Gilbert, è esattamente la cosa e la performance che avevo nella mia testa 35 anni fa”, dice. “È proprio come: ‘Oh, ecco qua, è arrivato Hob Gadling’.”

Quindi Ferdie spacca. Aggiunge che Gadling appare per la prima volta nel sesto episodio della serie, che ha descritto come “il più piacevole e adorabile” di tutti gli episodi.

La sinossi recita: “Una ricca miscela di mito moderno e fantasia oscura in cui la finzione contemporanea, il dramma storico e la leggenda si intrecciano perfettamente, The Sandman segue le persone e i luoghi colpiti da Morpheus, il Re dei Sogni, mentre ripara gli errori cosmici – e umani – che ha commesso durante la sua vasta esistenza“.

Scritta da Allan Heinberg (Wonder Woman) e prodotta a livello esecutivo anche da David S. Goyer (Batman v Superman: Dawn of Justice), The Sandman è un ricco miscuglio di mito moderno e fantasy dark in cui narrativa contemporanea, drama storico e leggenda si intrecciano senza soluzione di continuità.

La storia si concentra sui personaggi ed esplora i luoghi sotto l’influenza di Sogno (interpretato da Tom Sturridge), colui che sovrintende il regno che i mortali visitano quando dormono, mentre lo stesso cerca di riparare agli errori cosmici – e umani – compiuti durante la sua vasta esistenza, come recita la sinossi.

Nel cast anche le star de Il Trono di Spade Gwendoline Christie e Charles Dance nei ruoli di Lucifero e del mago e ricattatore Roderick Burgess, Sanjeev Bhaskar (Unforgotten) e Asim Chaudhry (Wonder Woman 1984) di Caino e Abele, Vivienne Acheampong (Le streghe) del capo bibliotecario del reame Lucienne, Boyd Holbrook (Narcos) del Corinzio, Kirby Howell-Baptiste (The Good Place) di Morte, l’assennata sorella di Sogno, Patton Oswalt (A.P. Bio) del corvo-emissario Matthew, Jenna Coleman (Doctor Who) dell’esorcista e avventuriera dell’occulto Johanna Constantine, Joely Richardson (Nip/Tuck) dell’abile ladra e donna dalle mille identità Ethel Cripps, Niamh Walsh (Good Omens) della sua versione più giovane e David Thewlis (Fargo) di John Dee, il pericoloso e folle figlio di Ethel. Inoltre, altri ruoli saranno interpretati da Kyo Ra, Stephen Fry, Razane Jammal (Paranormal), Sandra James-Young (EastEnders), Mason Alexander Park (iCarly) e Donna Preston (Come ti ammazzo il bodyguard).

