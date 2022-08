The Sandman: Neil Gaiman si dice d’accordo circa lo sviluppo di uno spin-off su Johanna Constantine

Attenzione spoiler su The Sandman di Netflix

The Sandman di Netflix ha debuttato questa settimana e sembra che molti fan stiano prendendo in simpatia la performance di Jenna Coleman nei panni di Johanna Constantine.

Johanna ricopre il ruolo interpretato da John Constantine nei fumetti, essendo John uno dei numerosi personaggi della DC Comics tagliati dall’adattamento televisivo.

Come John, Johanna è in grado di lanciare incantesimi ed eseguire esorcismi, ma è perseguitata dagli incubi del suo passato. Ci vuole una visita di Morpheus (Tom Sturridge) per esorcizzare i demoni personali di Johanna. Tra i fan che stanno guardando The Sandman, uno ha twittato a Gaiman per dire che pensa che uno spinoff incentrato su Johanna sarebbe “cool”. Gaiman ha ritwittato e ha aggiunto “Non sei il solo a pensarlo”, suggerendo che condivide sentimenti simili.

Giravano voci secondo cui la Johanna della Coleman avrebbe preso il posto di John nella serie Netflix perché JJ Abrams stava sviluppando una serie su Constantine per HBO Max (anche se chissà dove si trova dopo gli eventi degli ultimi giorni riguardanti il ​​servizio di streaming). Tuttavia, c’è una Johanna nei fumetti di The Sandman, uno degli antenati di John.

Gaiman in precedenza ha ammesso che i diritti di Costantine sono complicati da gestire, ma ha affermato che avere la stessa persona che interpreta sia l’attuale Costantine che il suo antenato ha sempre fatto parte del piano per lo spettacolo televisivo.

Qui sotto il tweet:

You are not alone in this thought. https://t.co/nysQJYUqNg — Neil Gaiman (@neilhimself) August 5, 2022

C’è un altro mondo che aspetta tutti noi quando chiudiamo gli occhi e dormiamo: un luogo chiamato Dreaming, dove The Sandman, Master of Dreams (Tom Sturridge), dà forma a tutte le nostre paure e fantasie più profonde. Ma quando Dream viene inaspettatamente catturato e tenuto prigioniero per un secolo, la sua assenza dà il via a una serie di eventi che cambieranno per sempre sia il mondo dei sogni che quello della veglia.

Per ristabilire l’ordine, Dream deve viaggiare attraverso mondi e linee temporali differenti per riparare agli errori che ha commesso durante la sua vasta esistenza, rivisitando vecchi amici e nemici e incontrando nuove entità, sia cosmiche che umane, lungo la strada.

Basato sull’amata e pluripremiata serie di fumetti DC scritta da Neil Gaiman, THE SANDMAN è una ricca miscela guidata dal personaggio fra mito e dark fantasy intrecciata nel corso di dieci capitoli epici che seguono le numerose avventure di Dream.

Sviluppato e prodotto da Gaiman, lo showrunner Allan Heinberg e David S. Goyer.

