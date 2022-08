The Sandman: Neil Gaiman spiega perché ha dato quell’aspetto a Morte sia nei fumetti che nella serie

Mentre il pubblico continua ad innamorarsi del personaggio, il creatore Neil Gaiman spiega la personalità unica di Morte in The Sandman.

La sorella Eterna del protagonista è interpretata da Kirby Howell-Baptiste, attrice britannica nota per i suoi ruoli in Killing Eve, Why Women Kill, Barry e The Good Place. Il Sogno di Tom Sturridge riceve la visita di Morte all’inizio sia nei fumetti di The Sandman che nella serie Netflix dopo che ha recuperato con successo i suoi totem del potere, ma si ritrova senza meta e si imbarca con lei mentre traghetta varie anime nell’aldilà, e alla fine supera la sua depressione e trova un nuovo scopo.

Morte si è rivelata uno dei personaggi più celebri nei fumetti di The Sandman dopo la sua apparizione in “The Sound of Her Wings” di Preludes and Nocturnes. Nonostante la sua popolarità, Gaiman l’ha volutamente mantenuta come personaggio ricorrente per tutta la run a fumetti nella speranza di attirare i lettori per i numeri successivi e lasciarli radicare negli altri personaggi introdotti.

Nonostante qualche contraccolpo iniziale al casting di Howell-Baptiste, Morte ha ottenuto recensioni entusiastiche in The Sandman, insieme al resto del cast e dello spettacolo, e ora i modi in cui il personaggio è stato portato alla vita nella serie sono venuti fuori.

Mentre analizzava le domande sulla mitologia dei fan con Wired (via SR), Neil Gaiman si è aperto sulla personalità unica di Morte in The Sandman. Il creatore ha spiegato che la differenza nella rappresentazione rispetto ai precedenti adattamenti del personaggio deriva dai suoi pensieri su come dovrebbe essere effettivamente il Tristo Mietitore, e su chi spera di incontrare in futuro quando morirà.

“La morte è così adorabile in The Sandman perché volevo creare il tipo di Morte che vorrei incontrare quando la mia vita sarà finita. E ho pensato che mi sarebbe piaciuta una Morte pratica, una Morte sensibile e una Morte soprattutto gentile.”

C’è un altro mondo che aspetta tutti noi quando chiudiamo gli occhi e dormiamo: un luogo chiamato Dreaming, dove The Sandman, Master of Dreams (Tom Sturridge), dà forma a tutte le nostre paure e fantasie più profonde. Ma quando Dream viene inaspettatamente catturato e tenuto prigioniero per un secolo, la sua assenza dà il via a una serie di eventi che cambieranno per sempre sia il mondo dei sogni che quello della veglia.

Per ristabilire l’ordine, Dream deve viaggiare attraverso mondi e linee temporali differenti per riparare agli errori che ha commesso durante la sua vasta esistenza, rivisitando vecchi amici e nemici e incontrando nuove entità, sia cosmiche che umane, lungo la strada.

Basato sull’amata e pluripremiata serie di fumetti DC scritta da Neil Gaiman, THE SANDMAN è una ricca miscela guidata dal personaggio fra mito e dark fantasy intrecciata nel corso di dieci capitoli epici che seguono le numerose avventure di Dream.

Sviluppato e prodotto da Gaiman, lo showrunner Allan Heinberg e David S. Goyer.

