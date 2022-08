The Sandman: Netflix carica due episodi bonus in uno intitolato “Il Sogno di mille gatti / Calliope”

Stiamo sognando? Siamo nel piano del sogno? Perché se, come noi, hai passato l’ultima settimana o due a abbuffarti dell’adattamento Netflix di The Sandman e ad aspettare disperatamente di più, le tue preghiere sono state esaudite.

Dopo l’arrivo della prima stagione, il servizio di streaming ha consegnato un episodio bonus a sorpresa: un episodio in due parti che racconta un paio di storie extra dell’universo narrativo di Neil Gaiman. Sì, sono recuperabili in streaming in questo momento e puoi andare a guardarli immediatamente.

La puntata bonus presenta due storie aggiuntive: “A Dream Of A Thousand Cats”, un racconto animato diretto da Hisko Hulsing, e “Calliope”, in live-action, diretto da Louise Hooper. La parte di Hulsing, in particolare, vanta un cast spettacolare, con le voci di Sanda Oh, James McAvoy, David Tennant e Georgia Tennant, Michael Sheen, Nonso Anozie, lo stesso Gaiman e i comici Joe Lycett e Diane Morgan tra molti altri. Calliope invece vede Melissanthi Mahut nel ruolo del protagonista, insieme ad artisti del calibro di Arthur Darvill, Nina Wadia e Derek Jacobi di Doctor Who.

“Ci siamo sforzati di rendere la versione animata di ‘A Dream of a Thousand Cats’ il più affascinante e ipnotica possibile utilizzando la magia dei veri dipinti ad olio su tela”, dice Hulsing della sua parte dell’episodio. “Abbiamo combinato i dipinti con l’animazione 2D disegnata in modo classico, basata sull’animazione 3D realistica di gatti telepatici per creare un mondo eccitante che sembra allo stesso tempo radicato e sognante. Gli Untold Studios di Londra hanno creato l’animazione 3D mozzafiato dei gatti. La meravigliosa animazione 2D, i dipinti a olio e lo stile sono stati tutti realizzati presso i Submarine Studio di Amsterdam.”

C’è un altro mondo che aspetta tutti noi quando chiudiamo gli occhi e dormiamo: un luogo chiamato Dreaming, dove The Sandman, Master of Dreams (Tom Sturridge), dà forma a tutte le nostre paure e fantasie più profonde. Ma quando Dream viene inaspettatamente catturato e tenuto prigioniero per un secolo, la sua assenza dà il via a una serie di eventi che cambieranno per sempre sia il mondo dei sogni che quello della veglia.

Per ristabilire l’ordine, Dream deve viaggiare attraverso mondi e linee temporali differenti per riparare agli errori che ha commesso durante la sua vasta esistenza, rivisitando vecchi amici e nemici e incontrando nuove entità, sia cosmiche che umane, lungo la strada.

Basato sull’amata e pluripremiata serie di fumetti DC scritta da Neil Gaiman, THE SANDMAN è una ricca miscela guidata dal personaggio fra mito e dark fantasy intrecciata nel corso di dieci capitoli epici che seguono le numerose avventure di Dream.

Sviluppato e prodotto da Gaiman, lo showrunner Allan Heinberg e David S. Goyer.

Mi piace: Mi piace Caricamento...