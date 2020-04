The Selection: Netflix adatterà il romanzo con la regista Haifaa Al-Mansour

La regista saudita Haifaa Al-Mansour dirigerà il prossimo film Netflix “The Selection”, basato sul primo romanzo della popolare serie di libri di Kiera Cass.

Pubblicato nel 2012, il libro è ambientato in un futuro distopico in cui 35 ragazze vengono selezionate per trasferirsi in un palazzo reale e competere per il cuore di un principe. America Singer appartiene alla classe inferiore della società ed è stata scelta come una delle pretendenti del Principe Maxon, ma è divisa tra la vita e l’amore che ha lasciato alle spalle. Nel tempo, sviluppa forti sentimenti per il Principe.

The Selection è il primo di una serie di cinque libri e ha venduto oltre 11 milioni di copie in tutto il mondo.

“Siamo entusiasti di lavorare con Netflix e di dare vita a questi libri amati per la fan-base straordinariamente leale e appassionata”, ha dichiarato la produttrice Denise Di Novi. “L’autore Kiera Cass ha creato un’affascinante storia il cui messaggio di empowerment e autenticità è più attuale che mai.”

Al-Mansour è scoppiata con il suo film del 2012 “Wadjda”, che le è valso il plauso della critica e una nomination agli Indie Spirit per il miglior primo lungometraggio. Ha seguitato poi con “Mary Shelley” e “The Perfect Candidate”. Netflix ha già avuto una forte relazione con il regista dopo aver lavorato con lei in “Nappily Ever After” del 2018.

