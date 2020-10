The Show: primo trailer per il film scritto da Alan Moore

Celebre scrittore di alcune delle graphic novel più importanti della storia, Alan Moore non è mai stato un uomo particolarmente vicino al cinema, e ha sempre apertamente criticato le trasosizioni sul grande e piccolo schermo dei suoi lavori. No, non ha apprezzato nemmeno la recente serie su Watchmen.

Tuttavia questa volta il celebre scrittore approda ufficialmente sul grande schermo come sceneggiatore!

È arrivato da poco online il primo trailer per l’insolito The Show, che vede Mitch Jenkins alla regia, Tom Bourke come protagonista e lo stesso Moore come sceneggiatore!

Qui trovate il trailer in questione.

The Show è un film diretto da Mitch Jenkins, su una sceneggiatura di Alan Moore e con Thomas Brown, Michael Elliott e Jim Mooney come produttori.

La fotografia è a cura di Simon Tindall, con montaggio di Colin Goudie e colonna sonora di Andrew Broder, Adam Kidd Drucker e Alan Moore.

Nel cast Tom Burke, Darren D’Slva, Ellie Bamber, Richard Dillane e Alan Moore.

