The Silencing: Nikolaj Coster-Waldau al centro di una nuova clip

Grazie a ComingSoon possiamo mostrarvi una nuova clip arrivata online tratta da The Silencing, il nuovo film con protagonista Nikolaj Coster-Waldau e Annabelle Wallis (La Mummia) diretto da Robin Pront (Le Ardenne – Oltre i confini dell’amore).

Potete vedere vedere la clip qui sotto:

L’attore di Game of Thrones, Nikolaj Coster-Waldau, recita nel film come un cacciatore riformato, che si ritrova a rintracciare un assassino con lo sceriffo locale interpretato da Annabelle Wallis.

La sinossi afferma che “sono presi in un gioco mortale del gatto col topo quando hanno iniziato a seguire un assassino che potrebbe aver rapito la figlia del cacciatore cinque anni fa”. Sembra un film interessante, e se guardate i film che la Saban pubblica, allora conoscete il tipo di qualità che ci si aspetta da questo.

Nel maggio del 2018 è stato annunciato che Nikolaj Coster-Waldau si era unito al cast del film, con Anders Engstom diretto da una sceneggiatura di Micah Ranum. Nel febbraio del 2019, Annabelle Wallis si è unita al cast del film, con Robin Point alla regia del film, in sostituzione di Engstom. Nell’aprile del 2019, Hero Fiennes Tiffin si è unito al cast del film, e a maggio il cast si è completato con Melanie Scrofano, Zahn McClarnon e Shaun Smyth,

Le riprese principali sono avvenute a maggio 2019 in Canada.

Il film doveva essere presentato in anteprima mondiale a South by Southwest nel marzo del 2020, tuttavia il festival è stato cancellato a causa della pandemia di COVID-19. Poco dopo, Saban Films ha acquisito i diritti di distribuzione del film. È stato distribuito negli Stati Uniti attraverso DirecTV Cinema il 16 luglio 2020 ed è programmato per essere rilasciato su video on demand e al cinema il 14 agosto 2020.

