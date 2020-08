The Stunt Double: Tom McComas lungo le ere del cinema nel cortometraggio diretto da Damien Chazelle

Damien Chazelle, il celebre regista di Whiplash e La La Land, ha realizzato un fantastico cortometraggio interamente girato in verticale con un iPhone 11 Pro.

Intitolato The Stunt Double (in italiano “La controfigura”), il cortometraggio vede al centro Tom McComas, un celebre e fantastico stuntman del cinema hollywoodiano nel cui curriculum figurano grandi titoli come Il Cavaliere Oscuro e a Sonic Il Film.

Il cortometraggio è messo in scena come un viaggio attraverso la storia del cinema re-immaginato per lo schermo verticale. Guarda i generi classici del grande schermo da una prospettiva ribaltata: dall’azione al film muto, dalla spy story al western, scopri come il cambio di inquadratura reinventa la magia del cinema che conosciamo e amiamo.

Potete vedere il fantastico cortometraggio qui sotto:

