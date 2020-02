The Suicide Squad: del materiale leak mostra Margot Robbie sul set del film

In questi giorni vi abbiamo informato che le riprese di The Suicide Squad stanno per terminare, e che questi sono gli ultimi giorni della produzione.

Abbiamo visto John Cena comparire sul set di Panama, e poi Idris Elba ha annunciato il suo arrivo, quindi successivamente siamo riusciti a scovare del materiale leak che lo mostrava sul set, quartiere Santa Ana di Panama City, dove l’attore inglese è stato visto. Ovviamente non sappiamo ancora chi l’attore interpreterà, e la mantella che indossa sul set, probabilmente indossata proprio per nascondere il costume di scena, non ci aiuta a capire chi potrebbe interpretare. Secondo alcune indiscrezioni potrebbe essere Vigilante o Bronze Tiger.

Quindi finalmente, dopo questa serie di foto dal set del nuovo film della DC diretto e scritto da James Gunn, possiamo mostrarvi quello che sembra a tutti gli effetti un nuovo video leak dove possiamo vedere la Harley Quinn di Margot Robbie.

Potete vederlo qui sotto:

Scritto e diretto da James Gunn, The Suicide Squad vede nel cast David Dastmalchian, John Cena, Jai Courtney, Joaquín Cosío, Nathan Fillion, Joel Kinnaman, Mayling Ng, Flula Borg, Sean Gunn, Juan Diego Botto, Storm Reid, Pete Davidson, Taika Waititi , Alice Braga, Steve Agee, Tinashe Kajese, Daniela Melchior, Peter Capaldi, Julio Ruiz, Jennifer Holland, Viola Davis, Idris Elba, Margot Robbie e Michael Rooker.

The Suicide Squad uscirà nelle sale il 6 agosto 2021.

Mi piace: Mi piace Caricamento...