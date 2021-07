The Suicide Squad: due nuove immagini incarnano ciò che Peter Safran descrive come è “una versione inedita di James Gunn”

Difficilmente potresti accusare i film dei Guardiani della Galassia di essere semplici. I film che hanno portato la Marvel in un teatro cosmico, con flora e fauna senzienti tra il suo cast principale.

Ma con The Suicide Squad, lo sceneggiatore e regista James Gunn si è completamente scatenato, incrociando i suoi concept grotteschi e coloratissimi con personaggio dei fumetti DC più oscuri, in un modo simile a come ha fatto per Super e Slither, blockbuster estivi, colorato, violenti e sorprendenti.

Ciò significava non solo mettere insieme una schiera di personaggi bizzarri provenienti dai fumetti della DC Comics, tra cui il Bloodsport di Idris Elba, King Shark con la voce di Sylvester Stallone, la Ratcatcher 2 di Daniela Melchior e il Polka Dot Man di David Dastmalchian, ma ovviamente pure la perfetta Harley Quinn di Margot Robbie. A quanto pare con questi personaggi gli è stato letteralmente dato libero sfogo.

“In The Suicide Squad potevo andare ovunque volessi”, dice Gunn a Empire. “Voglio dire, la Marvel mi lascia davvero molta libertà, ma stavo ancora realizzando film PG-13. Quindi ho adorato l’approccio senza esclusione di colpi di essere in grado di realizzare questo film enorme, senza regole!”

Dalla scelta di quali elementi sarebbero rimasti dal Suicide Squad del 2016, fino al mettere mano a una stella marina aliena gigante, Starro, per fargli interpretare il cattivo, Gunn ha avuto campo libero.

“Ha detto che questo è stato il più divertente film che abbia mai realizzato, e quella gioia si è riversata nell’intera produzione”, afferma il produttore Peter Safran. “È stata un’esperienza gioiosa, perché è davvero una versione inedita di James Gunn.”

In vero stile Gunn, ciò che si evince dalle nuove immagini sono uno scontro di influenze: la sua Squadra volutamente non abbinata in merito ai colori.

“Mi è piaciuta l’idea di queste estetiche disparate, come se si trattasse di far provenire ciascuno di questi personaggi da un film o uno show televisivo diverso”, spiega. “Quindi Peacemaker proviene da uno show televisivo degli anni ’70; Bloodsport è più un personaggio moderno, spaventoso e cupo; Ratcatcher 2 è tratto da un film horror di Saw; Javelin sembra ridicolo; Savant è un tipo figo, ma anche un po’ Def Leppard nei modi sbagliati; e Harley è Harley! Sono catapultati assieme a Corto Maltese, che è molto oscuro come luogo.”

