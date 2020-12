The Suicide Squad e le 31 empanadas mangiate da John Cena

The Suicide Squad, si sa, sarà un film folle. Tanto folle da far mangiare a John Cena 31 empandas intere per una singola scena.

Il sequel diretto da James Gunn del film del 2016 arriverà nelle sale (si spera) nel 2021 e vedrà non solo il ritorno di personaggi molto noti al grande pubblico, quali l’Harley Quinn di Margot Robbie e il Rick Flagg di Joel Kinnaman, ma anche dei volti nuovi come il Bloodshot di Idris Elba e, soprattutto, il Peacemaker di John Cena.

Il personaggio interpretato dall’ex wrestler è particolarmente al centro dell’attenzione, tanto che il personaggio sarà anche protagonista di una serie tv sempre curata da James Gunn, e a quanto pare sembra proprio che lo stesso Cena ce l’abbia messa tutta per portare sullo schermo la miglior versione del personaggio possibile.

Nella serata di ieri si è tenuto il panel dedicato alla Warner Bros. al CCXP di San Paolo, in Brasile, e si è parlato del tanto atteso The Suicide Squad, con interventi da parte di alcuni degli attori e dello stesso Gunn.

Proprio durante il panel, John Cena ha rivelato che per una scena doveva mangiare un’empanadas intera, scelta da lui stesso presa per renderla al meglio. Quello che, però, l’attore non si aspettava è che essendo una complicata scena d’azione ci sono voluti ben 31 ciak. Per un totale di 31 empanadas. Tenendo conto anche del movimento che una scena del genere richiede di certo Cena era lì lì per rigettare tutto a mo’ di Regan da L’Esorcista.

Qui le parole dell’attore:

Un giorno abbiamo girato su un tetto una scena in cui mangiavamo. Io dovevo mangiare una empanada e così mi sono impegnato a mangiarne una intera in un ciak perfetto, credendo che sarebbe stata un scena bellissima. Ma per James si trattava di una ripresa complessa, perciò 31 empandas dopo, oddio, ci siamo riusciti.

Inoltre, sempre durante il panel del CCXP, l’attore ha rivelato che il film sarà bello crudo e con dei momenti da ‘farsela addosso’.

Leggi anche: rivelati nuovi dettagli per la trama di The Suicide Squad

Infine, anche se non è stato rilasciato nessun trailer nuovo, sono arrivate online dei nuovi scatti che mostrano alcuni dei nuovi personaggi, tra cui lo stesso Peacemaker interpretato da Cena e una delle foto immortala proprio lo stesso John Cena devastato con una delle 31 infami empanadas.

De nouvelles images de la #SuicideSquad de James Gunn (1/2) pic.twitter.com/joFSdxJpHe — Pop Patchwork (@PPatchwork) December 7, 2020

The Suicide Squad uscirà nelle sale statunitensi il 6 agosto 2021, scritto e diretto da James Gunn, basato sui fumetti di John Ostrander, e con Simon Hatt, Charles Roven, Peter Safran e Lars P. Winther come produttori.

La fotografia è a cura di Henry Braham, con montaggio di Fred Raskin, mentre la colonna sonora è composta da John Murphy.

Nel cast Margot Robbie (Harley Quinn), Joel Kinnaman (Rick Flag), Taika Waititi, Idris Elba (Bloodspot), Alice Braga (SolSoria), Jai Courtney (Capitan Boomerang), Natha Fillion (T.D.K.), Michael Rooker (Savant), John Cena (Peacemaker), Sean Gunn (Weasel), Pete Davidson (Blackguard), Storm Reid (Tyla), David Dastmalchian (Pollka Dot-Man), Peter Capaldi (Thinker) e Viola Davis (Amanda Waller).

