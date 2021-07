The Suicide Squad: ecco le prime reazioni al nuovo cinecomic di James Gunn!

Con solo poche settimane prima della premiere di The Suicide Squad sia nei cinema che su HBO Max, le reazioni della critica sono improvvisamente comparse online circa al film ricco di antieroi targati DC.

The Suicide Squad uscirà sia nelle sale che su HBO Max il 6 agosto, con alcune sale selezionate che ospiteranno le prime proiezioni il giorno prima.

Diretto e scritto da James Gunn, The Suicide Squad unisce vecchie e nuovi membri alla nostra banda preferita di cattivi e disadattati comandata da Amanda Waller, e li spedisce sull’isola di Corto Maltese per una missione conosciuta solo come “Progetto Stella Marina”. Ovviamente, mettere la Task Force X in qualsiasi situazione porterà a un sacco di caos.

Ora, con il film pronto per l’uscita nel giro di poche settimane, è tempo di scoprire cosa ne pensano i critici. È The Suicide Squad ancora più fuori di testa rispetto al suo predecessore con Gunn al timone, o lo ha fatto non del tutto all’altezza dell’hype?

Dai un’occhiata ad alcune delle prime reazioni di seguito:

Absolutely loved #thesuicidesquad. The movie is super violent, extremely funny, and a huge home fun for @JamesGunn and #DC. Tons of surprises and things I wasn’t expecting. Just a great movie. pic.twitter.com/sTchKRvU4Y — Steven Weintraub (@colliderfrosty) July 15, 2021

#TheSuicideSquad is fantastic! A no holds barred, superhero/comics bonanza. Unpredictable in story, unique in style & full of risks. It’s also violent & hilarious. Action set pieces are insane. Idris Elba, Margot Robbie & rest of cast are awesome. @JamesGunn has done it again. pic.twitter.com/7aLiMLPPf5 — Fico (@FicoCangiano) July 15, 2021

#TheSuicideSquad is a gory & explosive time that perfectly encaptures the chaos & violence of the source material. The cast is excellent together and there’s never a dull moment. Unexpected & fun, one of DC’s best. pic.twitter.com/4LXhNjBo7m — Film Poser™️ Gabriela🌈 (@gaby_burgos27) July 15, 2021

The Suicide Squad is as funny, irreverent and violent as promised.

What I liked best, though, was its heart. Gunn really balances the silly and the serious in a way that the two compliment each other really well. I dug it. Also? King Shark RULES. pic.twitter.com/QgzSqwxY8C — Germain Lussier (@GermainLussier) July 15, 2021

Idris Elba’s Bloodsport & David Dastmalchian’s Polka-Dot Man are major stand-outs for me (Bloodsport has the coolest weapons, btw). I also thought this was the best we've seen of Margot Robbie’s Harley Quinn. Her journey in this film is actually quite lovely… and quite bloody! pic.twitter.com/UaeWzU4P5X — Erik Davis (@ErikDavis) July 15, 2021

Everyone is insanely fun to watch in this, but Margot's Harley & Daniela's Ratcatcher 2 are my faves. Idris and Cena's banter = 3rd place, not to mention a rockin' soundtrack. — Kara Warner (@karawarner) July 15, 2021

#TheSuicideSquad is absolutely insane. Violent as hell, raunchy, unforgiving. James Gunn is fully unleashed. It’s sometimes overwhelming. It has moments of heart, humor, action, emotion… all of it. Relentless. There’s nothing like it. Damn! pic.twitter.com/GTTMR3EOJD — BD (@BrandonDavisBD) July 15, 2021

Any doubts you might have over #TheSuicideSquad will vanish after the outrageous opening. It's a violent, hilarious and unpredictable blockbuster, and everyone will have their own favourite from the terrific cast. It's just so entertaining that you'll want to see again instantly. pic.twitter.com/kI8YjqZdsw — Ian Sandwell (@ian_sandwell) July 15, 2021

Dallo sceneggiatore / regista James Gunn, arriva l’avventura d’azione di supereroi della Warner Bros. Pictures, “The Suicide Squad – Missione Suicida”, con lo schieramento dei delinquenti più degenerati della DC.

Benvenuti all’inferno, cioè a Belle Reve, la prigione con il più alto tasso di mortalità degli Stati Uniti, dove sono rinchiusi i peggiori supercriminali, che faranno di tutto per uscirne – anche unirsi alla super segreta e oscura Task Force X. Il motto del giorno è ‘O la va o la spacca’: si riuniscano una serie di truffatori, tra cui Bloodsport, Peacemaker, Capitan Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, Re Squalo, Blackguard, Javelin e la psicopatica più amata di tutti, Harley Quinn. Quindi si armino pesantemente e si lascino cadere (letteralmente) sulla remota isola di Corto Maltese, piena di nemici. Avventurandosi in una giungla brulicante di avversari militanti e forze di guerriglia, la Squadra sarà coinvolta in una missione di ricerca e distruzione, sotto la guida sul territorio del colonnello Rick Flag… e le direttive degli esperti tecnologici del governo di Amanda Waller nelle orecchie, che seguono ogni loro movimento. E come sempre, ad ogni mossa falsa rischiano la morte (per mano dei loro avversari, di un compagno di squadra o della stessa Waller). A voler scommetterci, la vincita è a loro sfavore – contro ognuno di loro.

Il film è interpretato da Margot Robbie (“Birds of Prey”, “Bombshell – La Voce dello Scandalo”), Idris Elba (“Avengers: Infinity War”), John Cena (l’imminente serie HBO Max “Peacemaker”, “Bumblebee”), Joel Kinnaman (“Suicide Squad”), Jai Courtney (il franchise “Divergent”), Peter Capaldi (“World War Z”, “Doctor Who” della BBC), David Dastmalchian (l’imminente “Dune”, “Ant-Man and the Wasp”), Daniela Melchior (“Parque Mayer”), Michael Rooker (i film “Guardiani della Galassia”), Alice Braga (“Elysium”), Pete Davidson (“Il Re di Staten Island”, “Saturday Night Live”), Joaquín Cosio (“Spider-Man: Un nuovo universo”, “Narcos: Messico”), Juan Diego Botto (“The Europeans”), Storm Reid (“L’uomo invisibile”, “Nelle pieghe del tempo”, “Euphoria”), Nathan Fillion (“Guardiani della Galassia”, “The Rookie” in TV), Steve Agee (“L’Angelo del male – Brightburn”, “Guardiani della Galassia Vol 2”), Sean Gunn (i film “Guardiani della Galassia”, e “Avengers”), Mayling Ng (“Wonder Woman”), Flula Borg (“Ralph spacca Internet”), Jennifer Holland (“L’Angelo del male – Brightburn”, l’imminente serie HBO Max “Peacemaker”) e Tinashe Kajese (le serie TV “Valor”, “The Inspectors”), con Sylvester Stallone (i franchise di “Rocky”, “Rambo” e “I Mercenari – The Expendables”) e Viola Davis (“Ma Rainey’s Black Bottom”, “Suicide Squad”). Gunn (i film “Guardiani della Galassia”) ha diretto il film da una sua sceneggiatura, basata sui personaggi della DC. Il film è prodotto da Charles Roven e Peter Safran, con Zack Snyder, Deborah Snyder, Walter Hamada, Chantal Nong Vo, Nikolas Korda e Richard Suckle come produttori esecutivi. La squadra creativa di Gunn include il direttore della fotografia Henry Braham (“Guardiani della Galassia Vol. 2”), la scenografa Beth Mickle (“Captain Marvel”), i montatori Fred Raskin (“Guardiani della Galassia Vol. 2”, “C’era una volta … a Hollywood”) e Christian Wagner (i film “Fast & Furious”), e la costumista nominata all’Oscar Judianna Makovsky (“Guardiani della Galassia Vol. 2”, “Avengers: Endgame”, “Harry Potter e la pietra filosofale”). Musiche di John Murphy (“Kick-Ass”). Warner Bros. Pictures presenta una produzione Atlas Entertainment / Peter Safran, un film di James Gunn, “The Suicide Squad – Missione Suicida”. Il film sarà distribuito in tutto il mondo dalla Warner Bros. Pictures.

