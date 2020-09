The Suicide Squad: Jai Courtney parla del suo Capitan Boomerang diretto da James Gunn

Non dimentichiamo mai che la società non dimentichi mai che anche nel caos che era la Suicide Squad di David Ayer, il Capitan Boomerang di Jai Courtney è rimasto un delizioso punto luminoso, l’unico personaggio che operava effettivamente sulla lunghezza d’onda da criminale che lo studio stava vendendo.

Quindi è stata una gioia venire a sapere che l’attore sarebbe tornato per il nuovo film dello scrittore / regista James Gunn, The The Suicide Squad.

Di recente Collider ha avuto modo di parlare con Courtney, che ha anticipato ciò che Gunn sta apportando al franchise – “creature, mostri e cose” – così come lo status del film di “non necessariamente” un sequel significa per il futuro.

“È di nuovo un film dal culo grosso, come è stato il primo. È bello vedere un mucchio di nuovi personaggi, [Gunn li ha] strappati dalle profondità del canone, il che è bello e solo un po’ diverso e interessante. A James piacciono anche le creature, i mostri e altre cose. Mi sentivo come se ci fosse un’iniezione di quel genere di cose con questa interpretazione. È davvero divertente. È quello che ti aspetti da questo tipo di film. Le persone si divertiranno moltissimo. E’ triste vedere alcuni dei miei compagni di cast non coinvolti, ma sono così entusiasta di dare il benvenuto a un intero gruppo di nuovi. E penso che liberi la strada per la direzione che questo franchise può prendere. Ha aperto le cose in un modo che ora non sappiamo cosa aspettarci dalla prossima puntata. È fantastico per qualcosa come Suicide Squad. Non è necessariamente nemmeno un seguito rigoroso, è la verità. È diverso, amico, ma le persone si divertiranno un mondo. Spero che abbia un enorme successo.”

Joel Kinnaman, che riprende il ruolo di Rick Flagg, ha definito The Suicide Squad la sua prima commedia ma “fortemente R-rated”, ed a proposito del personaggio, Courtney ha detto che è stato bello vedere Flagg in modus operandi più rilassato.

“Penso che sarebbe stato un peccato scappare da quel lato di Boomerang… [Joel Kinnaman] questa volta si è divertito un po’ di più con Flagg. Lo stile delle cose cambia un po’, ed è divertente vederlo in questo stile più leggero. Boomerang invece è la stessa merda del primo film, ed è là fuori a causare problemi come ci si aspetterebbe.”

Oltre a Harley, The Suicide Squad presenterà anche il ritorno di alcuni volti familiari dal suo predecessore del 2016 tra cui Capitan Boomerang di Jai Courtney, Rick Flag di Joel Kinnaman e Amanda Waller di Viola Davis. Basandosi su questo ensemble, Gunn porterà anche una serie di nuovi personaggi al suo film, come quelli di Nathan Fillion, Pete Davidson, Flula Borg, Mayling Ng, Sean Gunn, Taika Waititi, Idris Elba e John Cena. Il Joker, tuttavia, non compare nel progetto poiché il Clown principe del crimine non è tecnicamente un membro della Task Force X, nonostante sia profondamente intrecciato con l’arco narrativo di Harley. Altri personaggi che sembrano non apparire nel film sono i suoi nuovi amici visto in Birds of Prey.

Il fatto è che Harley ha appena attraversato una storia particolare in Birds of Prey. Supponendo che gli eventi del film di Gunn avranno luogo dopo la sua battaglia con Black Mask, è curioso sapere quale nuova avventura la attende. Harley è stata vista l’ultima volta andarsene da sola con Cassandra Cain al suo fianco, quindi sarebbe interessante sapere come verrà risucchiata dell’azione di alcuni dei suoi ex compagni di squadra. Con la produzione di The Suicide Squad già terminata, i fan non dovranno aspettare molto prima che si avvii ufficialmente la macchina del marketing. A quel punto, il pubblico avrà una migliore percezione di ciò che Harley farà nel film.

Scritto e diretto da James Gunn, The Suicide Squad vede nel cast David Dastmalchian, John Cena, Jai Courtney, Joaquín Cosío, Nathan Fillion, Joel Kinnaman, Mayling Ng, Flula Borg, Sean Gunn, Juan Diego Botto, Storm Reid, Pete Davidson, Taika Waititi , Alice Braga, Steve Agee, Tinashe Kajese, Daniela Melchior, Peter Capaldi, Julio Ruiz, Jennifer Holland, Viola Davis, Idris Elba, Margot Robbie e Michael Rooker.

The Suicide Squad uscirà nelle sale il 6 agosto 2021.

Fonte

