The Suicide Squad: James Gunn afferma che avrà un tono diverso da quello degli altri film della DC

The Suicide Squad è stato pubblicizzato come un sequel non sequel di Suicide Squad del 2016, e il più delle volte descritto come un soft-reboot.

Oltre ad essere un nuovo inizio per la serie di film di Suicide Squad, il regista James Gunn afferma che il film si distinguerà dalle altre uscite DC Films.

Un fan ha chiesto a Gunn via Instagram se il film avrà un tono simile a Shazam, il film col tono più leggero e comico della DC fino ad oggi, e quindi Gunn ha risposto che non sarà così lasciando intendere che è un film che vive di uno spirito proprio, di una modalità di genere propria. Tutto ciò lascia fa capire che il film originale con la Suicide Squad, diretto da David Ayer, aveva già uno stile distinto rispetto ai suoi coetanei della DC Films.

Un modo in cui la re-immaginazione diretta da parte di Gunn potrebbe essere diversa dal suo predecessore è il rating-R. I rapporti suggeriscono che la Warner Bros. Pictures si è inoltrata con disinvoltura nel regno dei film di supereroi rivolti agli adulti. Addetti ai lavori affermano che The Suicide Squad dovrebbe avere un R-rating, in maniera similare a come l’ha ottenuto Birds of Prey (And The Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn). Alcuni si aspettavano che il primo film di Suicide Squad ricevesse un rating R, ma il film è invece arrivato al cinema come un PG-13. Il regista David Ayer aveva detto che gli sarebbe piaciuto fare un sequel vietato ai minori di 16 anni, e a quanto pare ora la sua idea potrebbe realizzarsi, anche se non è lui quello al timone.

Oltre a Harley, The Suicide Squad presenterà anche il ritorno di alcuni volti familiari dal suo predecessore del 2016 tra cui Capitan Boomerang di Jai Courtney, Rick Flag di Joel Kinnaman e Amanda Waller di Viola Davis. Basandosi su questo ensemble, Gunn porterà anche una serie di nuovi personaggi al suo film, come quelli di Nathan Fillion, Pete Davidson, Flula Borg, Mayling Ng, Sean Gunn, Taika Waititi, Idris Elba e John Cena, che purtroppo non conosciamo. Il Joker, tuttavia, non dovrebbe comparire nel progetto poiché il Clown principe del crimine non è tecnicamente un membro della Task Force X, nonostante sia profondamente intrecciato con l’arco narrativo di Harley. Altri personaggi che sembrano non apparire nel film sono i suoi nuovi amici visto in Birds of Prey.

Il fatto è che Harley ha appena attraversato una storia particolare in Birds of Prey. Supponendo che gli eventi del film di Gunn avranno luogo dopo la sua battaglia con Black Mask, è curioso sapere quale nuova avventura la attende. Harley è stata vista l’ultima volta andarsene da sola con Cassandra Cain al suo fianco, quindi sarebbe interessante sapere come verrà risucchiata dell’azione di alcuni dei suoi ex compagni di squadra. Con la produzione di The Suicide Squad già terminata, i fan non dovranno aspettare molto prima che si avvii ufficialmente la macchina del marketing. A quel punto, il pubblico avrà una migliore percezione di ciò che Harley farà nel film.

Scritto e diretto da James Gunn, The Suicide Squad vede nel cast David Dastmalchian, John Cena, Jai Courtney, Joaquín Cosío, Nathan Fillion, Joel Kinnaman, Mayling Ng, Flula Borg, Sean Gunn, Juan Diego Botto, Storm Reid, Pete Davidson, Taika Waititi , Alice Braga, Steve Agee, Tinashe Kajese, Daniela Melchior, Peter Capaldi, Julio Ruiz, Jennifer Holland, Viola Davis, Idris Elba, Margot Robbie e Michael Rooker.

The Suicide Squad uscirà nelle sale il 6 agosto 2021.

