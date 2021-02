The Suicide Squad: James Gunn assicura che la Warner non ha interferito con lo sviluppo del film

Il regista James Gunn conferma che The Suicide Squad è finito, aggiungendo che ha prodotto il taglio finale senza interferenze da parte della Warner Bros.

Il film, attualmente previsto per l’uscita il 6 agosto su HBO Max e nei cinema, è un seguito spirituale, anche se non necessariamente un sequel diretto, di Suicide Squad del 2016.

Diretto da David Ayer, il film del 2016 è stato un fallimento critico, ma un successo al botteghino, portando quasi $ 750 milioni in tutto il mondo. Al sequel è stato dato il via libera e poco dopo Gunn è salito a bordo per svilupparlo e dirigerlo, dopo essere stato temporaneamente licenziato dalla Disney. Il talentuoso regista ha aggiunto una serie di membri del cast, tra cui Idris Elba come Bloodshot, John Cena come Peacemaker e Daron Dastmalchian come Polka-Dot Man.

Secondo lo stesso uomo, la Suicide Squad di Gunn è fortemente ispirata al tono fumettistico oltre ad essere vietata ai minori, un approccio che secondo molti meglio di adatta dello stile che Ayer ha dato al suo film, che era tonalmente incoerente grazie all’interferenza dello studio… ma staremo a vedere.

Dopo aver anticipato che era vicino alla fine della post-produzione del film a gennaio, Gunn ha pubblicato un aggiornamento su Twitter.

Rispondendo a una domanda dei fan su Twitter, Gunn ha confermato che The Suicide Squad è “completamente finito e montato”. La domanda verteva su quanto la Warner Bros. avesse interferito, con il fan preoccupato per il famigerato modus operandi dello studio, ma Gunn gli ha assicurato che ogni singola decisione nel film è stata parto della sua mente, aggiungendo che le poche note che lo studio ha dato erano “buone e minori”. Il regista ha concluso dicendo che lo studio è stato “creativamente sorprendente”, mostrando lui il supporto che in passato è mancato ad altri registi.

Potete leggere il tweet di Gunn di seguito:

#TheSuicideSquad is fully finished and cut and I made every single choice and they never once even slightly interfered. They gave very few notes – they were usually good and minor and I took them if I wanted to and didn't if I didn't want to. Warners was creatively amazing. — James Gunn (@JamesGunn) February 5, 2021

