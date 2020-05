The Suicide Squad: James Gunn conferma John Murphy alla colonna sonora

The Suicide Squad è uno dei progetti cinematografici più attesi dai fan dei fumetti, non solo perché è il sequel / reboot del film di David Ayer del 2016, ma anche perché è il primo film basato sui personaggi di DC Comics diretto da James Gunn, famoso per aver portato al cinema i Guardiani della Galassia per i Marvel Studios.

Il film ha terminato le riprese prima della chiusura delle produzioni a causa della crisi del Covid-19, quindi gli aspetti della post-produzione hanno iniziato a essere elaborati da casa durante questo periodo di quarantena.

Gunn è stato molto presente sui social per trasmettere cosa aspettarsi da questo film, ed ha recentemente condiviso un aggiornamento circa il dubbio di un su chi firmerà la colonna sonora. Come sapete, tempo fa vi abbiamo rivelato che attraverso FilmMusicReporter, John Murphy era stato scelto per realizzare lo colonna sonora della pellicola DC Films, ed ora Gunn stesso ha confermato la cosa.

Qui sotto il tweet di Gunn:

John Murphy. I was a huge fan of his from his work on 28 Days Later, Sunshine, & so many other films, & we’re creating something truly special with the score for #TheSuicideSquad. As a side benefit, he’s got a hilarious Beatle accent that keeps me amused. https://t.co/qVmks0r5Pq

— James Gunn (@JamesGunn) May 27, 2020