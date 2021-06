The Suicide Squad: James Gunn lo definisce: “un film di guerra con dei supercriminali”

James Gunn non è certo uno che ha difficoltà a riassumere i propri film: “È un film di guerra con dei supercriminali“, ha detto il regista dei Guardiani della Galassia in modo succinto del suo ultimo adattamento dai fumetti, The Suicide Squad (nei cinema e su HBO Max il 6 agosto).

Questa nuova interpretazione sulla scia del diffamato ma redditizio film del 2016 di David Ayer, Suicide Squad, propone una trama separata, ma ancora una volta vede Margot Robbie nei panni di Harley Quinn, Jai Courtney nei panni del Capitan Boomerang e Joel Kinnaman nei panni del colonnello Rick Flag, che tenta di tenere in riga i nostri antieroi.

Viola Davis riprende anche lei il ruolo avuto nel film di Ayer, la mente della squadra Amanda Waller, che questa volta invia Quinn & Co. in missione nel paese immaginario dell’America Latina di Corto Maltese.

“Corto Maltese ha materiali alieni che stanno cercando di utilizzare come arma contro gli Stati Uniti e il resto del mondo”, afferma il produttore Peter Safran. “Alla Suicide Squad viene detto di andare [là] e distruggere Jotunheim, che è questa gigantesca fortezza.”

Robbie, non è estranea ai film ad alto budget, ma a quanto pare era in soggezione sui set di Atlanta.

“Il primo set su cui abbiamo girato è stata questa spiaggia”, dice la star di Birds of Prey. “Era così incredibile. Palme. Un oceano con dentro una macchina per le onde. Pirotecnica. Effetti speciali. Esplosioni ovunque. Era come essere in un vero e proprio pazzo film di guerra.”

I molti nuovi membri della Squad includono Polka-Dot Man (David Dastmalchian), Weasel (Sean Gunn), Ratcatcher 2 (Daniela Melchior), Blackguard (Pete Davidson), Savant (Michael Rooker) e Bloodsport (Idris Elba), che è apparso originariamente nel fumetto di Superman come nemico armato dell’eroe titolare.

“E’ un membro riluttante della Squadra”, dice Elba. “È un po’ scontroso. Non è il tipo più caloroso. Sì, sto solo interpretando me stesso, davvero.”

John Cena è Peacemaker, ossessionato dall’idea di mantenere la pace, non importa quanto caos ne derivi: “Ha questo codice morale che sembra distorto dalla quantità di violenza che infligge“, dice Safran del personaggio di Cena. “È come fottere per la verginità – sta combattendo per la pace“.

