The Suicide Squad: James Gunn parla del più grande set pratico con cui abbia mai lavorato

Se c’è una cosa certa, è che The Suicide Squad di James Gunn sarà sicuramente uno spettacolo, anche se in realtà non sappiamo quasi niente del film, e quindi ci fidiamo semplicemente del grande regista.

In una sessione di domande e risposte con i fan su Instagram lunedì sera, il regista ha rivelato che l’imminente re-immaginazione targata Warner Brothers presenterà i più grandi set pratici con cui Gunn abbia mai lavorato, incluso il franchise di Guardiani della Galassia.

Il film è attualmente in produzione ad Atlanta e un giorno si sposterà a Panama per cominciare la nuova sessione di riprese dopo le vacanze.

Nello stesso Q&A, il regista ha spiegato perché The Suicide Squad è il film più divertente che abbia mai avuto girato, dicendo che sta concedendo a se stesso di divertirsi prendendo tutto come fosse la prima volta della sua carriera.

“Principalmente sono appena cresciuto come persona”, ha detto Gunn. “Sto permettendo a me stesso di godermi il processo di realizzazione del film per la prima volta in assoluto. Ma ho anche la più grande squadra che abbia mai avuto – tutte le persone migliori di Vol 1, 2 e 3 riunite insieme in una squadra fantastica. Adoro il cast e i produttori sono alcuni dei miei migliori amici al mondo (Peter Safran, Simon Hatt, Chuck Roven). Adoro la mia sceneggiatura e ho cambiato il mio stile di riprese con questo, quindi è più divertente e viscerale.”

Poco è niente è stato rivelato sul film, a parte il fatto che ha un cast enorme. La star di Suicide Squad – e fratello di James – Sean, ha detto tempo addietro che la sceneggiatura del film era eccezionale.

“So che è molto eccitato per le riprese e ora che ho letto la sceneggiatura, non dirò altro che è davvero buona”, ha detto il giovane Gunn. “E so che è piuttosto particolare, quindi sono decisamente entusiasta di vedere cosa succederà dopo.”

The Suicide Squad arriverà nei cinema il 6 agosto 2021.

Mi piace: Mi piace Caricamento...