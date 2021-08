The Suicide Squad: James Gunn parla del rimpianto circa lo stunt che Margot Robbie ha fatto senza controfigura

Una delle scene più fantastiche di The Suicide Squad vede la Harley Quinn di Margot Robbie usare il suo passato di ginnasta per eseguire incredibili prodezze con i suoi piedi. Si scopre che la scena non è così inconcepibilmente difficile, poiché lo scrittore e regista James Gunn ha rivelato che Robbie ha effettivamente fatto lo stunt da sola.

Durante un’intervista col Jimmy Kimmel Live, Gunn, Robbie e John Cena hanno parlato di cosa è successo dietro le quinte di The Suicide Squad. Durante l’intervista, Gunn ha detto che Robbie “è come un coltellino svizzero umano… e guardare quella scena con lei che gira all’indietro è stato semplicemente incredibile”.

Nella scena, Harley Quinn è appesa al soffitto con un paio di catene, ma l’antieroina è ancora in grado di spezzare il collo del suo rapitore con le cosce, usando i piedi nudi per cercare una chiave nella sua tasca prima di flettere il suo corpo per liberarsi con la chiave tra le dita dei piedi. È uno stunt impressionante che a quanto pare è stato interamente eseguito dalla Robbie.

Il più grande rimpianto di Gunn deriva anche da questa scena, poiché la modifica fatta nel montaggio finale non rende abbastanza chiaro che Robbie sta eseguendo lo stunt da sola, senza l’aiuto di uno stunt double. Come spiega Gunn:

“Ero così felice che funzionasse, ne sono rimasto ipnotizzato e poi sono entrato nella sala di montaggio con il filmato e [lei] ha un polsino sul vestito che le copre il viso, quindi sembra che sia uno stunt double… è il mio più grande rimpianto.”

