The Suicide Squad: James Gunn rivela che domani arriverà il primo trailer!

I fan della DC sono rimasti innegabilmente entusiasti di vedere The Suicide Squad, poiché la versione di James Gunn dell’iconico team di antieroi è stata confermata nei cinema e HBO Max nell’agosto di quest’anno.

Anche se con una presenza massiccia alla convention virtuale DC FanDome dello scorso anno, i fan devono ancora vedere un trailer ufficiale del film, ma sembra che presto tutto cambierà. Oggi Gunn ha usato Twitter per confermare che il trailer di The Suicide Squad uscirà venerdì 26 marzo, il tutto condividendo uno primo sguardo di presentazione al fatto che si, è vietato ai minori.

Potete vederlo qui sotto:

The Suicide Squad vede Idris Elba nei panni di Bloodsport, Viola Davis nei panni di Amanda Waller, Margot Robbie nei panni di Harley Quinn, Jai Courtney nei panni di Capitan Boomerang, Joel Kinnaman nei panni di Rick Flagg, David Dastmalchian nei panni di Polka-Dot Man, Steve Agee nei panni di King Shark e Daniela Melchior come Ratcatcher, Michael Rooker come Savant, Flula Borg come Javelin, Nathan Fillion è TDK, Mayling Ng come Mongal, Peter Capaldi come The Thinker, Alice Braga come Sol Soria, Steve Ageeè King Shark, John Cena è Peacemaker, Joaquín Cosío è il sindaco Mateo Suarez, Pete Davidson è Blackguard, Sean Gunn è Weasel, Jennifer Holland è Emilia Harcourt e Storm Reid è la figlia di Bloodsport, Tyla. Anche Taika Waititi sarà nel film.

The Suicide Squad uscirà il 6 agosto 2021.

