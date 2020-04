The Suicide Squad: James Gunn rivela di essersi ispirato a Paul Dini per la sua Harley Quinn

Come sapete, grazie al fatto che le riprese sono terminate appena prima che la pandemia di Coronavirus costringesse tutti a auto-isolarsi nelle proprie case, The Suicide Squad sta ora affrontando la propria fase di post-produzione da casa, e mentre quindi Gunn e soci lavorano alla pellicola, alcune nuove informazioni trapelato online grazie agli account social.

In un recente Q&A con i fan su Twitter, Gunn ha parlato del rating del film, che lui conosce ma che non può rivelare, e di una cosa in particolare, ovvero della Harley Quinn che vedremo nella sua pellicola. Il ritorno del personaggio ovviamente sarà in linea con Birds of Prey, e vedremo come ciò verrà adattato, ma per quanto riguarda l’ispirazione della versioni di Gunn del personaggio, a quanto pare è venuto fuori un nome ben preciso, e non uno qualunque, quello di Paul Dini, che come sapete è il padre del personaggio assieme a Bruce Timm

I due crearono Harley Quinn per la celebre serie animata su Batman. Gunn hon si è sbottonato troppo riguardo a questa ispirazione, come suo solito, ma non stentiamo a credere che questa notizia farà piacere ai fan di vecchia data della DC.

Qui sotto potete vedere il tweet:

Exploding Paul Dini-esque. Cc @Paul_Dini. Also that Easter Egg guess was probably more like 70% now that I think about it. Who’s next? — James Gunn (@JamesGunn) April 1, 2020

Oltre a Harley, The Suicide Squad presenterà anche il ritorno di alcuni volti familiari dal suo predecessore del 2016 tra cui Capitan Boomerang di Jai Courtney, Rick Flag di Joel Kinnaman e Amanda Waller di Viola Davis. Basandosi su questo ensemble, Gunn porterà anche una serie di nuovi personaggi al suo film, come quelli di Nathan Fillion, Pete Davidson, Flula Borg, Mayling Ng, Sean Gunn, Taika Waititi, Idris Elba e John Cena, che purtroppo non conosciamo. Il Joker, tuttavia, non dovrebbe comparire nel progetto poiché il Clown principe del crimine non è tecnicamente un membro della Task Force X, nonostante sia profondamente intrecciato con l’arco narrativo di Harley. Altri personaggi che sembrano non apparire nel film sono i suoi nuovi amici visto in Birds of Prey.

Il fatto è che Harley ha appena attraversato una storia particolare in Birds of Prey. Supponendo che gli eventi del film di Gunn avranno luogo dopo la sua battaglia con Black Mask, è curioso sapere quale nuova avventura la attende. Harley è stata vista l’ultima volta andarsene da sola con Cassandra Cain al suo fianco, quindi sarebbe interessante sapere come verrà risucchiata dell’azione di alcuni dei suoi ex compagni di squadra. Con la produzione di The Suicide Squad già terminata, i fan non dovranno aspettare molto prima che si avvii ufficialmente la macchina del marketing. A quel punto, il pubblico avrà una migliore percezione di ciò che Harley farà nel film.

Scritto e diretto da James Gunn, The Suicide Squad vede nel cast David Dastmalchian, John Cena, Jai Courtney, Joaquín Cosío, Nathan Fillion, Joel Kinnaman, Mayling Ng, Flula Borg, Sean Gunn, Juan Diego Botto, Storm Reid, Pete Davidson, Taika Waititi , Alice Braga, Steve Agee, Tinashe Kajese, Daniela Melchior, Peter Capaldi, Julio Ruiz, Jennifer Holland, Viola Davis, Idris Elba, Margot Robbie e Michael Rooker.

The Suicide Squad uscirà nelle sale il 6 agosto 2021.

