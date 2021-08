The Suicide Squad: James Gunn rivela le richieste che ha fatto alla Warner per dirigere il film

Fin dall’inizio, il regista James Gunn ha avuto una visione per The Suicide Squad: doveva essere vietata ai minori.

Mentre Gunn è meglio conosciuto dalla maggior parte del pubblico per i suoi film Marvel Studios di successo, Guardiani della Galassia 1 e 2, che, come tutti i film del MCU sono classificati PG-13, i suoi primi lungometraggi come Slither e Super sono stati vietati ai minori.

Quando Gunn è entrato dalla porta principale degli studi della Warner Bros. per scrivere e dirigere uno dei film DCEU più attesi degli ultimi anni, dopo essere stato licenziato (solo per essere poi riassunto) dalla Disney, era comprensibilmente alla ricerca di un po’ più di libertà. Ciò includeva il rating.

Come ha spiegato Gunn, il rating R è stato una delle prime cose ad esser delineate, molto prima che firmasse per dirigere il film.

“E’ andata così. Stavo scrivendo la sceneggiatura, e ho parlato con Peter Safran, che è il produttore e il mio manager, e gli dissi: ‘Penso che questa cosa sarà vietata ai minori. Devo sapere che a loro va bene se scrivo una cosa R-rated’.”, ha detto Gunn a IndieWire durante una recente intervista. “E, all’inizio, mi ero impegnato solo a scriverlo. Non mi sono impegnato a dirigerlo, perché non ero ancora pronto per un impegno del genere.”

Il ragionamento di Gunn sul motivo era che era un film di guerra e doveva sembrarlo.

“Ho detto: ‘Sarà vietati ai minori perché è come un film di guerra’. Ho una grande avversione per i film di guerra in cui le persone vengono colpite e vengono solo respinte dall’impatto, senza nessuna reale ripercussione circa la violenza”, ha detto. “Odio quel genere di cose e sono tipo: ‘L’unico modo per farlo e vietati ai minori, perché sennò dovrei farli combattere contro un gruppo di robot o qualcosa del genere, e non voglio farlo, voglio un film di guerra’.”

Quindi alla fine la Warner ha accettato la cosa, dicendo semplicemente: “Ok, puoi scriverlo come vietato ai minori”. Gunn, l’unico sceneggiatore accreditato del progetto, alla fine ha firmato anche per dirigere il film, ma a due condizioni: il rating, che alla fine la produzione ha accettato (anche se di malavoglia), e il fatto che avrebbe dovuto girarlo vicino a casa, ad Atlanta. La produzione detestò anche la seconda proposta, ma le motivazioni del regista erano ferre, in quanto suo padre stava morendo, e non voleva star dall’altra parte del mondo in quel momento.

