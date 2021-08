The Suicide Squad: James Gunn suggerisce che un personaggio potrebbe essere sopravvissuto

Fin dal primo teaser di The Suicide Squad, James Gunn e Warner hanno messo in guardia dall’affezionarsi ai personaggi apparsi nel film. Una volta che il film ha iniziato ad essere trasmesso, è stato subito evidente che quegli avvertimenti erano precisi come sempre.

SPOILER SUL FILM DA QUI IN POI

Entro i primi dieci minuti circa del film, i membri dell’omonimo gruppo di antieroi iniziano a cadere come mosche con alcune perdite sorprendenti, in un modo decisamente cruento.

A quanto pare, una di quelle morti potrebbe non essere stata una vera morte. Durante un WatchParty virtuale per il film lunedì sera, Gunn ha ricordato ai suoi follower su Twitter che TDK (Nathan Fillion) – il vero nome, The Detachable Kid – non è davvero morto.

“È importante notare che se guardi i segnali vitali nell’hub di comunicazione TDK non è morto”, ha twittato Gunn durante il WatchParty.

Important to note if you look at the life signals in the Comms hub TDK isn’t dead. @NathanFillion #TSSWatchParty — James Gunn (@JamesGunn) August 31, 2021

È stato allora che lo stesso Fillion ha ritwittato Gunn con i suoi pensieri, sorpreso dalla rivelazione di Gunn: “L’ho notato quando l’ho visto al cinema”, ha scherzato Fillion. “Scusa ancora, per il disturbo”.

I noticed that very loudly when I saw this in the theater. Apologies again, for the disturbance. #TSSWatchParty https://t.co/NcpmMGKIVe — Nathan Fillion (@NathanFillion) August 31, 2021

Sebbene il personaggio sia spesso paragonato a Arm-Fall-Off-Boy, TDK è tecnicamente un personaggio originale creato per il film.

Dallo sceneggiatore / regista James Gunn, arriva l’avventura d’azione di supereroi della Warner Bros. Pictures, “The Suicide Squad – Missione Suicida”, con lo schieramento dei delinquenti più degenerati della DC.

Benvenuti all’inferno, cioè a Belle Reve, la prigione con il più alto tasso di mortalità degli Stati Uniti, dove sono rinchiusi i peggiori supercriminali, che faranno di tutto per uscirne – anche unirsi alla super segreta e oscura Task Force X. Il motto del giorno è ‘O la va o la spacca’: si riuniscano una serie di truffatori, tra cui Bloodsport, Peacemaker, Capitan Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, Re Squalo, Blackguard, Javelin e la psicopatica più amata di tutti, Harley Quinn. Quindi si armino pesantemente e si lascino cadere (letteralmente) sulla remota isola di Corto Maltese, piena di nemici. Avventurandosi in una giungla brulicante di avversari militanti e forze di guerriglia, la Squadra sarà coinvolta in una missione di ricerca e distruzione, sotto la guida sul territorio del colonnello Rick Flag… e le direttive degli esperti tecnologici del governo di Amanda Waller nelle orecchie, che seguono ogni loro movimento. E come sempre, ad ogni mossa falsa rischiano la morte (per mano dei loro avversari, di un compagno di squadra o della stessa Waller). A voler scommetterci, la vincita è a loro sfavore – contro ognuno di loro.

Il film è interpretato da Margot Robbie (“Birds of Prey”, “Bombshell – La Voce dello Scandalo”), Idris Elba (“Avengers: Infinity War”), John Cena (l’imminente serie HBO Max “Peacemaker”, “Bumblebee”), Joel Kinnaman (“Suicide Squad”), Jai Courtney (il franchise “Divergent”), Peter Capaldi (“World War Z”, “Doctor Who” della BBC), David Dastmalchian (l’imminente “Dune”, “Ant-Man and the Wasp”), Daniela Melchior (“Parque Mayer”), Michael Rooker (i film “Guardiani della Galassia”), Alice Braga (“Elysium”), Pete Davidson (“Il Re di Staten Island”, “Saturday Night Live”), Joaquín Cosio (“Spider-Man: Un nuovo universo”, “Narcos: Messico”), Juan Diego Botto (“The Europeans”), Storm Reid (“L’uomo invisibile”, “Nelle pieghe del tempo”, “Euphoria”), Nathan Fillion (“Guardiani della Galassia”, “The Rookie” in TV), Steve Agee (“L’Angelo del male – Brightburn”, “Guardiani della Galassia Vol 2”), Sean Gunn (i film “Guardiani della Galassia”, e “Avengers”), Mayling Ng (“Wonder Woman”), Flula Borg (“Ralph spacca Internet”), Jennifer Holland (“L’Angelo del male – Brightburn”, l’imminente serie HBO Max “Peacemaker”) e Tinashe Kajese (le serie TV “Valor”, “The Inspectors”), con Sylvester Stallone (i franchise di “Rocky”, “Rambo” e “I Mercenari – The Expendables”) e Viola Davis (“Ma Rainey’s Black Bottom”, “Suicide Squad”). Gunn (i film “Guardiani della Galassia”) ha diretto il film da una sua sceneggiatura, basata sui personaggi della DC. Il film è prodotto da Charles Roven e Peter Safran, con Zack Snyder, Deborah Snyder, Walter Hamada, Chantal Nong Vo, Nikolas Korda e Richard Suckle come produttori esecutivi. La squadra creativa di Gunn include il direttore della fotografia Henry Braham (“Guardiani della Galassia Vol. 2”), la scenografa Beth Mickle (“Captain Marvel”), i montatori Fred Raskin (“Guardiani della Galassia Vol. 2”, “C’era una volta … a Hollywood”) e Christian Wagner (i film “Fast & Furious”), e la costumista nominata all’Oscar Judianna Makovsky (“Guardiani della Galassia Vol. 2”, “Avengers: Endgame”, “Harry Potter e la pietra filosofale”). Musiche di John Murphy (“Kick-Ass”). Warner Bros. Pictures presenta una produzione Atlas Entertainment / Peter Safran, un film di James Gunn, “The Suicide Squad – Missione Suicida”.

