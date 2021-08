The Suicide Squad: James Gunn sull’idea di inserire Superman come cattivo e perché ha scelto Starro

Nell’ultimo numero di Script Apart, un podcast che parla dei segreti delle prime bocce di grandi film, è stato preso in analisi il nuovo film del brillante James Gunn, The Suicide Squad.

In questo episodio, il brillante sceneggiatore e regista ha parlato della sceneggiatura iniziale, di quello che è diventato un film amato, discutendo circa cosa è cambiato, cosa no e perché, dalla prima bozza al grande schermo.

Le commedie d’avventura iper-brillanti e ridicolmente divertenti di James Gunn lo hanno reso un nome familiare nel cinema, noto per aver stracciato il regolamento su come si racconta una storia coi supereroi. Avendo realizzato due acclamati film dei Guardiani della Galassia per la Marvel, James ha recentemente rivolto la sua attenzione a un’altra scuderia di personaggi dei fumetti: DC.

The Suicide Squad, il suo ultimo film, con Idris Elba e Margot Robbie, vede un gruppo di criminali del mondo di Batman, Superman e Wonder Woman intraprendere una pericolosa missione per il governo degli Stati Uniti.

In parte riavvio, in parte sequel di Suicide Squad del 2016, The Suicide Squad presenta, tra le altre cose, uno squalo parlante, un tiratore scelto scontroso, una cheerleader omicida e un uomo fatto quasi interamente di pois. Insieme, visitano una remota isola sudamericana, dove combattono con una stella marina gigante proveniente dallo spazio.

Come sappiamo, e come Gunn ha detto anche nel podcast, James originariamente voleva mettere la sua squadra disadattata di disadattati contro Superman, perché il governo americano è il vero cattivo del film, perché ama radicare personaggi stravaganti in una tristezza umanizzante. In aggiunta, originariamente aveva pianificato di uccidere un personaggio amato della Suicide Squad, solo per decidere che sarebbe stato semplicemente troppo spietata come cosa.

“[Starro è] un personaggio che amo dei fumetti. Penso che sia un personaggio perfetto da fumetto perché è assolutamente ridicolo ma è anche molto spaventoso a modo suo”, ha detto Gunn. “Quello che fa è spaventoso. Era solito spaventarmi a morte quando ero un bambino, mettendo quella specie di facehuggers a Superman e Batman e cose del genere. Quindi ho pensato che fosse uno dei migliori cattivi della DC, che probabilmente non sarebbe mai stato inserito in un altro film. E se lo avessero fatto, lo avrebbero fatto con una versione strana, tipo una ‘nuvola nera di Starro’. Non una stella marina gigante che cammina, un kaiju rosa brillante e blu ceruleo, solo un cattivone ridicolmente grande e brillante.”

Tuttavia, Starro non è stata l’unica cosa che ha impedito al produttore di Guardiani della Galassia di includere Superman nel suo film.

“All’epoca, c’erano molte domande come: ‘Chi è Superman nel DCEU? Questo film è al di fuori del DCEU?’”, ha detto Gunn. “Semplicemente non volevo affrontare tutti questi discorsi.”

