The Suicide Squad: John Cena in alcune foto dal set di Panama

Un nuovo video dal set di The Suicide Squad mostra il personaggio di John Cena nel film di James Gunn.

Sebbene i dettagli su The Suicide Squad di James Gunn siano attualmente tenuti nascosti, la prima occhiata al personaggio di John Cena è stata rivelata grazie a un video leak proveniente da Panama, dove la produzione attualmente sta girando. Non è chiaro dal video quando la scena con il personaggio di John Cena si svolge nel film, ma la stella ha recentemente affermato che è stato “spazzato via” dalle scene di apertura di The Suicide Squad.

Il video del set di The Suicide Squad di James Gunn mostra una varietà di veicoli militari e soldati armati nelle strade di Santa Ama a Panama. Successivamente dà ai fan il loro primo sguardo al personaggio di John Cena mentre la star è in piedi a parlare con la crew in una camicia bianca, pantaloncini blu e scarpe bianche. Anche se dal filmato non è ancora chiaro chi interpreterà, è interessante vedere John Cena in azione tra la pesante presenza militare durante il film.

Potete vedere il video dal set qui sotto:

Scritto e diretto da James Gunn, The Suicide Squad vede nel cast David Dastmalchian, John Cena, Jai Courtney, Joaquín Cosío, Nathan Fillion, Joel Kinnaman, Mayling Ng, Flula Borg, Sean Gunn, Juan Diego Botto, Storm Reid, Pete Davidson, Taika Waititi , Alice Braga, Steve Agee, Tinashe Kajese, Daniela Melchior, Peter Capaldi, Julio Ruiz, Jennifer Holland, Viola Davis, Idris Elba, Margot Robbie e Michael Rooker.

The Suicide Squad uscirà nelle sale il 6 agosto 2021.

