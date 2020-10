The Suicide Squad: la squadra dovrà occuparsi di ex-laboratori nazisti

Il prossimo film di James Gunn, The Suicide Squad, è ancora avvolto nel mistero dato che non abbiamo avuto ancora modo di vedere un trailer vero e proprio, escludendo il first look rilasciato durante il DC Fandome di ques’estate.

Recentemente il prossimo cinecomic DC Comics / Warner è stato protagonista dell’ultimo numero di EMPIRE, che, oltre regalarci nuove foto ufficiali, ha portato il co-produttore Peter Safran a rivelare dei dettagli molto interessanti inerenti alla trama del film.

Stando a quanto dichiarato da Safran la squadra suicida di casa DC dovrà occuparsi di una prigione / laboratorio costruita durante la Seconda Guerra Mondiale dai nazisti, che hanno usato per degli esperimenti sui propri prigionieri di guerra. La struttura si trova nella fittizia nazione del Sud America di Corto Maltese, ed è nomiata col nome in codice Jotunheim, nome familiare per gli appassionati di mitologia norrena in quanto si tratta del mondo abitato dai giganti di ghiaccio e di roccia.

Quindi è lì che la nostra squadra suicida si dirigerà: verso un laboratorio una volta usato dai nazisti dove sembra che questi terribili esperimenti ancora vengano portati avanti, e se si conosce Gunn possiamo aspettarci di vedere seriamente di tutto.

Qui le parole di Safran riportate da EMPIRE:

Devono distruggere una pirgione nazista e un laboratorio chiamato Jotunheim, dove i prigionieri politici venivano tenuti e dove eseguivano esperimenti.

Fonte: Heroic Hollywood

The Suicide Squad uscirà nelle sale statunitensi il 6 agosto 2021, scritto e diretto da James Gunn, basato sui fumetti di John Ostrander, e con Simon Hatt, Charles Roven, Peter Safran e Lars P. Winther come produttori.

La fotografia è a cura di Henry Braham, con montaggio di Fred Raskin, mentre la colonna sonora è composta da John Murphy.

Nel cast Margot Robbie (Harley Quinn), Joel Kinnaman (Rick Flag), Taika Waititi, Idris Elba (Bloodspot), Alice Braga (SolSoria), Jai Courtney (Capitan Boomerang), Natha Fillion (T.D.K.), Michael Rooker (Savant), John Cena (Peacemaker), Sean Gunn (Weasel), Pete Davidson (Blackguard), Storm Reid (Tyla), David Dastmalchian (Pollka Dot-Man), Peter Capaldi (Thinker) e Viola Davis (Amanda Waller).

Mi piace: Mi piace Caricamento...