The Suicide Squad: Margot Robbie è Harley Quinn in alcune nuove immagini dal set

Meno di una settimana dopo la premiere di Birds of Prey, i fan stanno già dando un’altra occhiata a una nuovissima avventura di Harley Quinn con il rilascio delle foto leak di Margot Robbie sul set di The Suicide Squad con il regista James Gunn.

È stato rivelato che la Robbie è stata annunciata come parte del cast principale, anche se non è chiaro quanto sarà sostanziale il suo ruolo nel film a questo punto. Dato che il film viene presentato come un sequel e un riavvio non è chiaro come questo film si leghi a Birds of Prey.

Detto questo, Harley Quinn sembra molto più familiare per i fan dei fumetti, sfoggiando un classico motivo rosso e nero con il suo vestito.

Potete dar un’occhiata alle nuove immagini qui sotto:

Scritto e diretto da James Gunn, The Suicide Squad vede nel cast David Dastmalchian, John Cena, Jai Courtney, Joaquín Cosío, Nathan Fillion, Joel Kinnaman, Mayling Ng, Flula Borg, Sean Gunn, Juan Diego Botto, Storm Reid, Pete Davidson, Taika Waititi , Alice Braga, Steve Agee, Tinashe Kajese, Daniela Melchior, Peter Capaldi, Julio Ruiz, Jennifer Holland, Viola Davis, Idris Elba, Margot Robbie e Michael Rooker.

The Suicide Squad uscirà nelle sale il 6 agosto 2021.

